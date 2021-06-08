KTGB, Gazetecilerin Haklarının Önündeki Yasal Kısıtlamalar Konusunda Çalışma Yapıyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), “Uzun Vadeli Medya Stratejisi” hazırlıkları kapsamında ifade özgürlüğü ve gazetecilerin haklarının önündeki yasal kısıtlamaların tespiti için çalışma başlattığını açıkladı.

KTGB Yönetim Kurulu açıklamasına göre, birliğin iki buçuk yılı aşkın süredir Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa yürüttüğü “Mümkün” projesi kapsamında hazırlıkları devam eden “Uzun Vadeli Medya Stratejisi” kapsamında kurumsallaşma ve örgüt yapısının geliştirilmesinin yanı sıra ifade özgürlüğü ve gazetecilerin KKTC yasalarına göre habere ulaşma önündeki engellerin kaldırılması için stratejik hedefler belirlendi.

Açıklamada, bu bağlamda ilgili KKTC mevzuatının taranarak, özellikle yasalarda gazetecilerin haklarının ileriye taşınması ve ifade özgürlüğü önündeki kısıtlamaların kaldırılması konusunda yasal düzenlemelerle ilgili hazırlıkların ileriki günlerde başlayacağı duyuruldu.

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08/06/2021 16:49