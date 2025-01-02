KTGB: “Gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle tehdit edilmesi kabul edilemez”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle tehdit edilmesinin “kabul edilemez” olduğunu belirterek, toplumu basın özgürlüğünü korumaya ve gazetecilere yönelik baskılara karşı duyarlı olmaya davet etti.

Birlikten yapılan açıklamada, basın özgürlüğünün korunması ve gazetecilerin güvenlik içinde mesleklerini icra edebilmelerinin, demokrasinin temel taşlarından biri olduğu belirtildi.

Son dönemde, basın mensuplarına yönelik tehditlerin arttığı kaydedilen açıklamada, bunun gazetecilik mesleğinin icrasını zorlaştırmaya yönelik “endişe verici bir durum yarattığı” ifade edildi.

Özgür Gazete'nin sahibi Pınar Barut, programcı-editör Melek Arabacıoğlu ve kameraman Ömer Özok'un yaptıkları bir haber nedeniyle tehdit edildiği savunulan açıklamada, söz konusu haberin, sahte turist vizesi aracılığıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne işçi getirilmesine yönelik olduğu kaydedildi.

Bu haberin ardından, Özgür Gazete ekibinin, konunun muhatabı tarafından tehdit edildiği ileri sürülen açıklamada, “Bu tür tehditler, gazetecilik mesleğinin önünü kesmeye ve kamuoyunun bilgi alma hakkını engellemeye yönelik ciddi bir saldırıdır. Konu, ilgili makamlarca polis teşkilatına şikayet edilmiş olup, hukuki sürecin başlatılması talep edilmiştir.” denildi.

Gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle tehdit edilmesinin “kabul edilemez” olduğu belirtilen açıklamada, “Zor şartlar altında, kamuoyuna gerçekleri ulaştırmak için mücadele veren basın emekçilerinin bu tarz baskılarla yıldırılmaya çalışılmasına asla göz yummayacağız” ifadeleri kullanıldı.

Gazetecilerin fiziksel, psikolojik ya da hukuki baskılara maruz kalmalarının, toplumsal özgürlükleri tehdit eden bir durum olduğu belirtilen açıklamada, tüm kamuoyu, basın özgürlüğünün korunması ve gazetecilere yönelik baskılara karşı duyarlı olmaya davet edildi.