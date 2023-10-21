KTGB Genel Kurulu yapıldı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) bugün toplanan Genel Kurulu’nda birliğin TAK ve BRT Yönetim Kurulu’nda görev yapacak temsilcileri belirlendi.



TAK Yönetim Kurulu’na Artun Çağa yeniden seçilirken, BRTK Yönetim Kurulu’nda üç yıl süreyle Veli Kocaismail görev yapacak.

Birlik lokalindeki konferans salonunda yer alan genel kurul, divanın seçilmesiyle başladı.

Divan Başkanlığına Cenk Mutluyakalı, sekreterliklerine Canan Onurer ve Dilek Kodan seçildi.



Hayatını kaybeden gazeteciler için saygı duruşunun ardından KTGB Yönetim Kurulu adına Özgül Gürkut Mutluyakalı konuşma yaptı. Mutluyakalı, KTGB’nin basın ve ifade özgürlüğü mücadelesinin devam ettiğini vurgulayarak Kıbrıs Türk basınının önemli kurumlarından TAK ve BRTK’nın yönetimine seçilecek üyelerin bu dönemde de hem üyelerin haklarını korumak hem de bu kurumların demokratik yapısının iyileştirilmesi için çabalarını sürdüreceğine inanç belirtti.



Mutluyakalı, ülkenin ve basının zor bir dönemden geçtiğine işaret ederek örgütlü mücadelenin önemini vurguladı.

Genel kurulda daha sonra KTGB’yi TAK ve BRTK yönetim kurullarında temsil edecek üyelerin seçimine geçildi.

KTGB adına bir temsilcinin seçildiği TAK Yönetim Kurulu üyeliği için Artun Çağa, Emir Ertorun ve Erol Atabek; BRT Yönetim Kurulu üyeliği için ise İbrahim Güneşer, İltaç Aslım, Suad Suiçmez ve Veli Kocaismail yarıştı.

150 üyenin oy kullandığı seçimde, TAK Yönetim Kurulu’na Artun Çağa, BRTK Yönetim Kurulu’na da Veli Kocaismail seçildi.

BRTK Yönetim Kurulu için aday olanlardan İbrahim Güneşer 44, İltaç Aslım 36, Suad Suiçmez 20, Veli Kocaismail 49 oy alırken; TAK Yönetim Kurulu’na aday olanlardan Artun Çağa 77, Emir Ertorun 54, Erol Atabek de 17 oy aldı.