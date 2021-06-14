KTGB: Öneri kısa zamanda onaylanmalıdır

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), CTP tarafından hazırlanan “Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası” için değişiklik önerisine onay verdiğini açıkladı.

Birlikten yapılan açıklamada, “KTGB, gazetecilerin ifade özgürlüğü ve KKTC yasalarına göre habere ulaşma yönündeki engellerin kaldırılması için gerekli çalışmaları sürdürmekle birlikte, gazetecilere dava okunması yönündeki yasanın değiştirilmesi için gerekli onayı vermiş bulunmaktadır.” denildi.

Açıklamada, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın, geçtiğimiz hafta KTGB Başkanı ile temasa geçerek Cumhuriyet Meclisi’ne “Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması” yasası için değişiklik önergesi sunacağı ve yasaya eklenecek maddelerin birlik tarafından da onaylanmasını talep ettiği yer aldı.

Bu konuda AB projesi nezdinde de çalışmasını sürdüren birliğin değişikliği önerilen maddelerin yönetim kurulu tarafından kabul görüp onaylandığını ve Cumhuriyet Meclisi’ne sunulabileceğini CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a bildirdiği belirtilen açıklamada, yasadaki değişikliklere tüm siyasi parti ve bağımsız milletvekillerinin destek vermesi, eklenecek maddelerin komitede görüşülmesinin ardından Meclis Genel Kurulu’nda onaylanarak en kısa zamanda hayata geçirilmesi temennisinde bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu arada, son bir haftadır aslı astarı olmayan ifadelerle ‘bir kaşık suda fırtına koparanlar’ ve ‘felaket tellallığı yapanlar’ın bilmelerini isteriz ki Gazeteciler Birliği hiç kimsenin çiftliği ve siyasi rant kapısı değildir, olmayacaktır da. Siyasi ve şahsi emellerini gerçekleştiremeyenler yandaşları ile birliğimize saldırmak ve yıpratmak yerine kendilerine önce gazeteciliğin etiğini ve tek yanlı haber yapmamayı öğrenmelerini tavsiye ederiz.

Gazeteciler Birliği’ni siyasete ve siyasi duruşlara görüşlere taraf ve alet etme çabaları içinde olanlar gazeteciliğe, gazetecilik faaliyetlerine ve basın özgürlüğüne en büyük zararı verirler. Halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlayanlar yaptıkları tek yanlı haberlerle daima demokrasinin de dışında olurlar.”

Açıklamada, birliğin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da basın ve haber alma özgürlüğünün en büyük savunucusu olmaya devam edeceği belirtildi.

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14/06/2021 11:15