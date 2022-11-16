KTGB : Türkiye’ye giriş yasağı kabul edilemez

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, yılların basın emekçisi ve üyesi olan Başaran Düzgün’ün N-82 kodu gerekçesiyle Türkiye’ye sokulmamasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

KTGB yaptığı yazılı açıklamada, aralarında gazetecilerin de yer aldığı bazı Kıbrıslı Türklere Türkiye’ye giriş engeli konulmasının bir yeni örneğinin daha yaşadığına işaret ederek, "son olay dahil yaşananların tümünün hem seyahat özgürlüğüne, hem de basın özgürlüğüne ağır bir darbe olduğunu" belirtti.

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16/11/2022 19:13