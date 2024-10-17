KTGB’de Görev Dağılımı Yapıldı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin 12 Ekim 2024 Cumartesi günü gerçekleştirilen Genel Kurulu sonrası, 17 Ekim 2024’te yapılan Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında Başkanlığa Efdal Keser getirildi.

Asbaşkan görevini Osman Kurt üstlenirken, Canan Onurer Genel Sekreter, Bertuğ Topal Mali İşler Sekreteri, Ahmet Karagözlü Eğitim Sekreteri, Serap Şahin Örgütlenme Sekreteri, Ülgen Aksay Dış İlişkiler Sekreteri, Cenk Mutluyakalı ve İltaç Aslım da Faal Üye olarak görev yapacak.