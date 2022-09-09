KTGB’den Cumhurbaşkanlığı açıklamasına tepki

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Cumhurbaşkanlığı imzasıyla 7 Eylül Çarşamba günü yapılan, Yenidüzen yazarı ve Kanal Sim programcısı gazeteci-yazar Serhat İncirli’yi, bu basın kuruluşlarını ve Avrupa gazetesini hedef alan basın açıklamasını onaylamalarının mümkün olmadığını açıkladı.

KTBG’den yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığının, gazetecinin iddialarını yanıtlamak ve soru işaretlerini gidermek yerine doğrudan gazeteciyi ve basın kuruluşlarını hedef aldığı ve hedef gösterdiği belirtilerek, bunun son derece üzücü ve düşündürücü olduğu kaydedildi.

"Sayın Cumhurbaşkanı’nın, bir personeli tarafından kaleme alınan böylesine kabul edilemez ifadeler ve tanımlamalar içeren bu metne onay verebilmiş olmasını da üzüntüyle karşılıyoruz" denilen KTBG açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Ülkenin en yüksek makamında oturan Sayın Cumhurbaşkanı’nın nefret ifadeleriyle dolu ve hem bir gazeteciyi hem de basın kuruluşlarını hedef gösteren böylesine bir üslupla basın açıklaması yapması kabul edilemezdir.

Gazeteci Serhat İncirli’nin emekli Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’yla yaptığı röportaj özellikle de gündemdeki kimi soru işaretlerinin giderilmesi açısından son derece önemlidir ve bir gazetecinin görevidir.

Cumhurbaşkanlığının, gazetecinin iddialarını yanıtlamak ve soru işaretlerini gidermek yerine doğrudan gazeteciyi ve basın kuruluşlarını hedef alması, hedef göstermesi son derece üzücü ve düşündürücüdür.

Birikmiş bir öfke ve kinin göstergesi olarak değerlendirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı açıklaması, bu makamın, kendinden farklı düşünene hiçbir tahammülü olmadığının kanıtıdır da. Oysa düşünce ve ifade özgürlüğü, demokrasinin olmazsa olmazıdır.

Hatırlatmak isteriz ki, yasalarımız bağlamında suç olduğuna inanılan yayınlar için yargı yolu açıktır.

Cumhurbaşkanlığı’nın bu açıklamasını kınar, Sayın Cumhurbaşkanı’nı medyanın işlevlerini bir kez daha hatırlamaya ve kurumsal basın açıklamalarındaki üslup konusunda önlem almaya çağırırız.”

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09/09/2022 11:58