Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere (KTGBİ) başkanlığına yeniden Nafia Horozoğlu seçildi.

Birlikten verilen bilgiye göre, KTGBİ Olağan Genel Kurul Toplantısı dün Kuzey Londra’daki Kıbrıs Türk Toplum Merkezinde gerçekleşti.

İngiltere’de yaşayan gençlerin yoğun katılımıyla düzenlenen genel kurul toplantısında, KTGBİ Başkanı Nafiya Horozoğlu çoğunluk oyla yeniden başkan seçildi.

Genel kurulda divan başkanlığını Ayşen İbrahim ve sekreterliği Aycan Ali üstlendi. Genel kurula yıllık faaliyet ve mali raporunu sunan Yaren Kuruovalı, yıl içerisinde yaptıkları harcamaları ve KTGBİ’nin faaliyetleriyle ilgili bilgileri aktardı.

“BİRLEŞİP GÜÇLÜ BİR SES OLUŞTURMAK İÇİN”

Daha sonra konuşan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk gençlere şöyle seslendi:

“Uzun yıllardan sonra ilk kez İngiltere'de doğup büyüyen veya Kıbrıs'tan okumak için İngiltere'ye gelen gençler örgütlenmeye başladı. Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere gençlerimizi bir çatı altında birleştirip güçlü bir ses oluşturmak için tam bir yıldır faaliyet gösteriyor. Sadece bununla kalmayıp, özellikle İngiltere ve Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan gençler arasında bağlarımızı güçlendirip köprü kuruyor.

İnandıkça ve emek koydukça büyüdük. Çoğumuz hem üniversitede öğrenciyiz hemde birer calışan, kendi ayaklarının üstünde durmaya çalışan gençler KTGBİ için her daim zaman ayırmayı başardı. Bir yıl içinde çeşitli faaliyetler düzenledik ve ses getirdik.”

SAHİP ÇIKILMASI GEREKEN DAVA

Horozoğlu, gençlerin artık sahip çıkması gereken bir davası olduğunu belirterek bunu İngiltere’deki üçüncü ve dördüncü nesilin asimilasyonu engellemek, gençlere kültürü tanıtmak ve Kıbrıs Türk kimliğine sahip çıkmak olarak sıraladı.

“Bu dava büyüklenenlerin değil, bize kültürümüzü miras bırakan büyüklerimize hürmet edenlerin davasıdır. Bu dava, inancını ve emeğini memleket sevgisi ile besleyen gönüllerin davasıdır. Bu dava geleceğimizin kavgasıdır, var olma mücadelemizdir” diyen Nafiya Horozoğlu, davaya, kültürlerine ve kimliklerine hep birlikte sahip çıkacaklarını söyledi.

YENİ YÖNETİM

Genel kurulda daha sonra Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere 2. Dönem Yönetim Kurulu şöyle oluştu:

“Genel Başkan: Nafiya Horozoğlu, Asbaşkan İsmayil İbrahim, Genel Sekreter Mustafa Aşık, Başkan Yardımcısı ve Mali Sekreter Yaren Kuruovalı, Temsilcilikler ve Öğrenci İşleri Sekreteri Kayra Besim, Sosyal Aktiviteler ve Örgütlenme Sekreteri Sergen Cemal, Kültür ve Eğitim Sekreteri Şeniz Hüseyin, Disiplin ve Denetleme Sekreteri Hüseyin Esmeroğlu.”

09/10/2019 18:30