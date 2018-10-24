KTGBİ: Gençliğin sesi olacağız!

İngiltere’deki Kıbrıslı Türk gençleri, ‘Kıbrıs Türk Gençlik Birliği – İngiltere’ altında yeni bir kuruluş kurduğunu açıkladı.

Londra’da doğup büyüyen ve Kıbrıs’tan okumak veya yaşamak için İngiltere’ye gelen gençler tarafından kurulan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği, 21 Ekim’den itibaren fal olarak çalışmaya başladıklarını duyurdu.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği, İngiltere’de doğup büyüyen ve yaşamakta olan, ya da Kıbrıs’tan İngiltere’ye okumaya veya yaşamaya gelen Kıbrıslı Türk gençleri bir çatı altında birleştirip güçlü bir ses oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

KTGBİ’nin kurucusu Nafiya Horozoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı:

İngiltere’de yaşayan veya okumak için gelen birçok Kıbrıslı Türk gençlerimiz bulunmakta, dolayasıyla böyle bir gençlik kuruluşunu kurup İngiltere’deki Kıbrıslı Türk gençleri tek çatı altında toplamayıp gençliğin sesi olacağız. Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere, gençlerden oluşan bağımsız bir kuruluştur.

Gençlerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit edip çözümler üretmek için kurulan KTGBİ, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve spor alanlarında çalışmalar gerçekleştirip, gençlik politikalarının geliştirilmesinde katkıda bulunmayı hedefliyor.

İngiltere’de doğup büyüyen ve Kuzey Kıbrıs’tan gelen gençler arasında köprü kurup, gençlik arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayacağız. Temel hedeflerimizden biri, diasporada yaşayan toplumları kenetlemek amacı ile birlik ve beraberlik içerisinde gençleri buluşturmak. Dolayısıyla, Kıbrıslı Türk gençlerin asimilasyonunu önlemek için gerekeni yapacağız.

Bunları toplumuzun desteğiyle ancak başarabiliriz, bizim sizden istediğimiz çocuklarınızı, torunlarınızı, arkadaşlarınızı veya tanıdıklarınızı bize yönlendirmeniz. Gençlerimiz bize üye olmak istiyorsa tek yapmaları gereken bizlere ulaşmaktır.”

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere üye olmak için 16 – 28 yaşlarınızda olmalısınız. İngiltere’de yaşıyor veya okuyor olmalısınız.

KTGBİ irtibat için:

Tel: 07594507041 Facebook: kibristurkgenclikbirligi

Mail: [email protected] Instagram: ktgbi