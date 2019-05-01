KTGB’nin Dünya Basın Özgürlüğü Günü Etkinlikleri İsmail Saymaz Söyleşisiyle Başlıyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin düzenlediği 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü etkinlikleri, gazeteci yazar İsmail Saymaz söyleşisiyle başlıyor.



Birlik açıklamasına göre, 3 Mayıs Cuma akşamı saat 20:00’de KTGB konferans salonunda yer alacak söyleşide, Saymaz, “Günümüz Türkiye’sinde gazeteci olmak” üzerine konuşacak.



Gazeteci yazar İsmail Saymaz Türkiye’de yaşadığı deneyimleri paylaşırken, okurları için kitaplarını da imzalayacak.



Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezuniyetinin ardından gazeteciliğe Rize’de başlayan Saymaz, 2016 yılından bu yana Hürriyet gazetesinde muhabir olarak görev yapıyor. Özellikle insan hakkı ihlalleri ve düşünce özgürlüğü konularında kaleme aldığı yazı dizileri ve özel haberleriyle tanınıyor.



2014 yılında Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün “100 Basın Kahramanı” listesinde yer alan Saymaz bugüne kadar yirmiye yakın davada yargılandı.



Muhabir olarak onlarca ödüle layık görülen Saymaz, çok sayıda kitaba da imza attı.

İletişim yayınlarından çıkan Türkiye IŞİD kitabıyla örgütün Türkiye’deki örgütlenmesini, eylemlerini ve bu konuda açılan tüm davaları titizlikle inceledi. Yine aynı yayın evinden Kimsesizler Cumhuriyeti kitabında Türkiye’nin tarikatlar ve cemaatlerin istismarı altında kaldığını, yoksul aile çocuklarının buralarda yaşadığı dramı tanıklıklarıyla anlattı; her iki kitabı da Türkiye’de büyük yankı uyandırdı.



Fıtrat, İş Kazası Değil Cinayet, Sözde Terörist, Esas Duruşta Cinayet, Çay Güzeli kitapları da en çok okunan kitapları arasında yer aldı.



ETKİNLİKLER KUZEY KIBRIS’TA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KONULU PANEL İLE DEVAM EDECEK



KTGB’nin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü çerçevesinde düzenlediği etkinlikler

6 Mayıs Pazartesi gecesi Kuzey Kıbrıs’ta Basın Özgürlüğü konulu panel ile devam edecek. Bunu 7 Mayıs Salı sabahI Genç Bakış Açısıyla Basın Özgürlüğü konulu kompozisyon yarışması ödül töreni ile aynı gece yapılacak Kayıpların İzinde Nobel’e doğru konulu söyleşi takip edecek.



Etkinlikler, 8 Mayıs Çarşamba akşamı Mümkün (Possible) AB Projesi açılış etkinliği ve resepsiyonu ile son bulacak.