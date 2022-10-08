KTGB'nin yeni yönetimi belirlendi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), yeni yönetimini bugün gerçekleştirdiği olağan genel kurulla belirledi.

Buna göre, yönetim kurulu üyeliğine; Damla Soyalp, Özgül Gürkut Mutluyakalı, Sami Özuslu, Emin Akkor, Aytuğ Türkkan, Hüseyin Ekmekçi, Efdal Keser, Ruzin Görçin ve Canan Onurer seçildi. Ali Fahrioğlu ile Ergül Ernur yedek üye oldu.

Denetleme kurulu; Osman Kurt, İbrahim Güneşer, Cenk Mutluyakalı ve yedek üye Artun Çağa’dan; Onur Kurulu da Ümral Akpınar, Perihan Aziz, Süleyman Ergüçlü ve yedek üye Ali Baturay’dan oluştu.

80 kişinin oy kullandığı genel kurulda, 6 oy da geçersiz sayıldı.

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08/10/2022 14:40