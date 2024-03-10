KTHDF Başkanlığına yeniden Özlem Kadirağa getirildi

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10/03/2024

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KTHDF Başkanlığına yeniden Özlem Kadirağa getirildi

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu (KTHDF) Başkanlığına yeniden Özlem Kadirağa getirildi.

Federasyondan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu 9. Olağan Genel Kurulu dün yapıldı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Konferans Salonunda yer alan, 22 üye derneğin katıldığı genel kurulda başkanlığa oy birliğiyle yeniden Özlem Kadirağa getirildi.

Genel Kurulda KTHDF Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları da belirlendi.

Yönetim Kurulu “Kerem Eti,  Ahmet İzzet Toptancı, Zülfiye Yurdakul, Nevin Güngör, Enver Halkseven ve Ebru Kırmızı’dan” oluşturulurken, Denetleme Kurlunda “Evren Demirbilek, Arzu Tugay ve Çisem Yetkinler” görevlendirildi.

Disiplin Kurulu üyeleri ise “Ata Çeker, Seniye Özyöre ve Ratibe Oraloğlu Altunç” oldu.

 

10/03/2024 15:27
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TAGS: KTHDF Başkanlığına yeniden Özlem Kadirağa getirildi
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