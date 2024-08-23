KTHEB dünkü kazada şehit olan askere Allah'tan rahmet, yararlılara acil şifalar diledi

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB), dün Güzelyurt –Akçay ana yolunda meydana gelen kazada şehit olan askere Allah’tan rahmet; yaralanan askerlere de acil şifalar diledi.

Birlik Başkanı Ali Özgöçmen açıklamasında, kazadan duyduğu üzüntüyü ifade etti ve “Kıbrıs Türk hemşireleri tüm hastalarımızın yanında olduğu gibi askerlerimizin de en kısa sürede iyileşmesi için yanlarında olacaktır.” dedi.