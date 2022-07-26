KTHEB, maaş kesintileri kararına karşı Akçiçek Hastanesi'nde grev yaptı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, hükümetin aldığı maaş kesintileri kararına karşı bugün 08.00-13.00 saatleri arasında Girne Akçiçek Hastanesi'nde grev yaptı.

Maaş kesintileriyle ilgili dün mahkemeye başvurduklarını belirten Sendika Başkanı Özgöçmen, mahkeme sonuçlanıncaya kadar ek- mesaiye gelmeme kararı aldıklarını, mahkemenin uzaması halinde ise ülke genelinde grevlerin büyüyerek devam edeceğini belirtti.

Sendika Başkanı İbrahim Özgöçmen grev sırasında yaptığı açıklamada, Girne Akçiçek Devlet Hastanesinde son zamanlarda dünyada yaşanan ve ülkemizde de hissedilen ekonomik krize bağlı olduğu iddia edilerek hükümet edenler tarafından kamu çalışanlarının cebine el atmasına yönelik hazırladıkları KHK ile kendilerini yoksullaştırmak, ekonomik olarak daha da geriye götürmek istedikleri için tepki göstermek adına grev kararı aldıklarını söyledi.

“İhalesiz akaryakıta 80 milyon Türk lirası fazladan bularak tüccarı ödeyebilen hükümetin maaşlarımızdan kesmeye hakkı ve toleransı hem yasal olarak hem de etik olarak yoktur” diyen Özgöçmen, dün itibari ile maaş, 13.Maaş, ücret ve maaş nitelikli ödemelerden kesinti yapılmasını içeren Yasa Gücünde Kararnameyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyarak kararnamenin iptali için dava açtıklarını da hatırlattı.

Davanın yarın sabah 9.30 da görüşüleceğini belirten Özgöçmen, sağlık çalışanlarının pandemi dönemi boyunca 2 yıl gece gündüz demeden çalıştığını ve hakları olan ek mesailerini halen almamışken maaşlarından kesinti yapılmasını reddettiklerini söyledi.

Özgöçmen, ada geneli üyeleri bulunan tüm birimlerde mahkeme neticeleninceye kadar ek- mesai ye gelmeme kararı aldıklarını, ayrıca ek mesaiye gelmeme kararımız istinaden mahkemenin neticelenmemesi ve uzaması halinde ülke genelinde grevlerin büyüyerek devam edeceğini belirtti.

Ayrıca Girne Akçiçek devlet hastanesinde mesai saatleri sonrası ara personelin bulunmamasının ciddi sorunlar yarattığını, hastaların servislere ve röntgen çekimine taşınmasının güvenlik görevlilerince yapılmak durumunda kalındığını ifade eden Özgöçmen, “Bu sebeplerden ötürü personel şiddete maruz kalabilmektedir. Hastanede gündüzleri polisin bulunmayışı ve sadece gece 9’dan sabah 8 e kadar bulunması ayrı sorunlar yaratırken, hastanede tomografi cihazının olmaması sebebi ile hastalar ambulans ile Lefkoşa hastanesine taşınmakta ve ciddi zaman kayıpları yaşanmaktadır” dedi.

Özgöçmen şöyle devam etti;

“Ülke kaynakları etkin ve verimli kullanılmamış olup nerden tutarsak elimizde kalan bir sistem yaratılmış vaziyettedir. Ülkenin başları olarak Tatar ve Üstel çıkıp açıklasınlar bu devlet batmıştır ve tek kurtuluşumuz bu kesintilerdir desinler. Bizlerde söz veriyoruz Fikri gibi elimizi taşın altına koyacağız. Eğer devletimiz dimdik ayakta ise bu kesinti hangi amaca hizmet etmektedir”

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26/07/2022 17:06