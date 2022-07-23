KTHES, maaş kesintisini Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak

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23/07/2022

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KTHES, maaş kesintisini Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen, maaşlarda  yüzde 20 oranında kesintiyi öngören yasa gücünde kararnameyi Pazartesi itibarıyla Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını duyurdu.

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, hayat pahalılığı ödeneği maaşlara yansıdıktan sonra 15 bin TL üzeri maaşlarda kesinti yapılmasını öngören yasa gücünde kararnameyi Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını belirtti ve “Bu konuda derhal karar ürettiğimizi ve yaşanan bu anayasal ihlali durdurmak için gerek hukuki ve gerekse de tüm sendikal mücadeleyi vereceğimizin bilgisini sizinle paylaşırız” ifadelerini kullandı.

23/07/2022 10:34
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TAGS: KTHES, maaş, kesintisi, Anayasa Mahkemesi
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