KTHES, Pilli’nin 'küs çocuk gibi davrandığını' iddia etti

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin “küs çocuk gibi davrandığını” iddia ederek, Pilli’yi, tavrından vazgeçmeye, halk sağlığı adına iş birliği ve iletişime davet etti.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’ndan yapılan yazılı açıklamada, aylardır yazılı ve sözlü randevu taleplerine cevap vermeyen Sağlık Bakanlığı’nın hiçbir iletişim ve işbirliği kurmadan, hukuk dışında hareket etmeyi alışkanlık haline getirdiği iddia edildi.

“Bilmelidir ki yasal zemini oluşturulmadığı sürece sendikamız ve üyeleri yeni olan acil durum hastanesi pandemi merkezinde görev almayı reddedecektir. İş yeri ve sağlığı konusunda hiçbir güvencenin verilmediği ve yasal zeminin oluşturulmadığı koşullarda çalışmamız beklenmemelidir” ifadeleri kullanılan açıklamada, Sağlık Bakanı Ali Pilli’den, kendilerinden korkmak yerine bilgi ve tecrübelerinden faydalanması istendi.

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12/01/2021 15:33