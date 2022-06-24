KTHES'ten, kovid hastalarının acil servislere başvurmalarına ilişkin uygulamaya tepki  

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Sağlık Bakanlığının Covid-19 hastalarının artık Acil Durum Hastanesi’ne değil, hastanelerin acil servislerine başvurmasına ilişkin başlattığı yeni uygulamaya tepki göstererek, “Acil tedavi bekleyen hastaların Kovid hastaları ile aynı ortamda bırakılarak, hastaların ateşe atıldığını” belirtti.

Sendika, “Ciddi rahatsızlıkları bulunan hastaların başvurduğu acil servisler içerisinde Kovid-19 pozitif hastaların gezmekte olduğuna” işaret ederek, olası bir bulaşın önüne bu şekilde geçilemeyeceğini ve bu uygulamayı “kabul etmediklerini” söyledi.

Sağlık Bakanlığını uygulamaya soktukları bu karardan vazgeçmeye davet eden KTHES, bu uygulamadan vazgeçilmemesi halinde gerek vatandaşları gerekse kamu sağlık çalışanlarını koruyabilmek adına “ciddi kararlar almaktan çekinmeyeceklerini” de bildirdi.

-“Sağlık Bakanlığı mantık sınırlarını zorlayacak nitelikte karar almaktan vazgeçmeyecek mi?”

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı’nın mantık sınırlarını zorlayacak nitelikte karar almaktan vazgeçmeyecek mi?” sorusu yöneltilerek, “Pandemi bitmiş gibi hareket eden Sağlık Bakanlığı son zamanlarda vakaların tekrar artması üzerine sıra dışı kararlar alarak uygulamaya koymuş bulunmaktadır. Düne kadar pandemi amacı ile kurulan hastanemiz varken bugün artan vakalar üzerine kendince çözüm ve önlemler almış durumda” ifadelerinde bulundu.

Sağlık Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada son bir hafta içerisinde pozitif vaka oranının 879 kişi olduğunu açıklandığına işaret eden Özgöçmen, “Günlük vaka sayısı ortalaması 122,7 demektir. Günlük 120 civarında hasta çıkmaya başlamış kalabalık ve kapalı alanlarda tekrardan maske zorunluluğu getirilmiş olup pandeminin bitmediği söylenmiştir” dedi.

-“ Bulaş riskini daha da artırmak için alınmış böylesine uygulama kabul edilemezdir”

“Salgını vurgulayan Sağlık Bakanlığı müthiş çözümleriyle şaşkınlık yaratmaktadır” diyen Özgöçmen, “Düne kadar salgınla mücadelenin Pandemi Hastanesinde (Acil Durum Hastanesi) yürütülmeye çalışılırken, şimdi salgının kalbinin acil servislerde yürütülmek istenmesi saçmalıktan öteye gitmemektedir. Acil servise ciddi rahatsızlıkları bulunan insanlarımız başvuruyorken, acil servisin içerisinde pozitif hastalar gezmektedir. Olası bir bulaşın önüne bu şekilde geçilemeyecek böylesine bir saçma uygulamayı kabul etmediğimizi peşinen söylemek istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

Özgöçmen, “Acil servisin içerisine ‘covid takip’ odası diye oda açarak pozitif hastalarımız ile içeride acil tedavi bekleyen hastalarımız aynı ortamda bırakılarak vatandaşımız ve hastalarımız ateşe atılmaktadır. Bulaş riskini daha da artırmak için alınmış böylesine uygulama kabul edilemezdir” dedi. Ayrıca Özgöçmen, “Bu uygulamanın yanlış olduğunu söylemeye kalkan sağlık çalışanlarının azarlamaya kalkılmasının da çağdışılık ve diktatörlük olduğunu söylüyoruz” ifadelerinde bulundu.

-“Herhangi bir rahatsızlığı bulunan vatandaşımız bilmelidir ki, acil servise başvurmaya kalktığında yan tarafında duran vatandaşımızın pozitif olma olasılığı vardır”

Özgöçmen açıklamasına şöyle devam etti:

“Herhangi bir rahatsızlığı bulunan vatandaşımız bilmelidir ki, acil servise başvurmaya kalktığında yan tarafında duran vatandaşımızın pozitif olma olasılığı vardır ve kendilerini Sağlık Bakanlığının almış olduğu dâhiyane bu kararlarından dolayı korumaya almalarını tavsiye ederken Sağlık Bakanlığını aklıselim hareket etmeye, almış oldukları ve uygulamaya soktukları bu karardan vazgeçmeye davet ederiz. Bu uygulamadan vaz geçilmemesi halinde gerek vatandaşlarımızı, gerekse meslektaşlarımız özünde kamu sağlık çalışanlarını koruya bilmek adına ciddi kararlar almaktan çekinmeyeceğimizi bildiririz.”

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24/06/2022 17:14