KTİMB, Aykut’un solunumunun durduğuna ilişkin haberi yalanladı

Kuzeyde kalan Rum malları üzerine inşaat yaparak, sahibinden habersiz başkasına satış yaptığı iddiasıyla Güney Kıbrıs’ta tutuklanan ve cezaevinde olan Afik Group Direktörü Simon Aykut’un dün gece solunumunun durduğuna dair haber yalanlandı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Avukatımız, bugün (14 Ağustos 2024 tarihinde) Simon Aykut ile yüz yüze bir görüşme yapmıştır. Yapılan görüşmede; Simon Aykut’un genel durumu yanında talepleri, beklentileri ve davanın gidişatı ile ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur” denildi.

Birlikten yapılan açıklamada, “Simon Aykut ile şikayetleriyle ilgili yapılan görüşmede ise Gıynık Gazetesi’nde yayınlanan haberle ilgili (nefessiz kalarak ölüm tehlikesi yaşadığı) herhangi bir şikayetin avukatımıza iletilmediği ve/veya konu haberin doğru olduğuna dair bir bilgilendirmenin yapılmadığını kamuoyuna duyururuz” ifadeleri kullanıldı.