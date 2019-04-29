KTİMB Başkanı Gürcafer’den 1 Mayıs mesajı...

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajında, alın teri kazancının kutsallığına vurgu yaparak, 1 Mayıs’ın çalışma barışı ile dayanışma ruhunun güçlenmesine vesile olmasını temenni etti.

Gürcafer, mesajında, “1 Mayıs İşçi Bayramı, alın teri kazancının kutsallığı ve demokrasi ve güvenli gelecek için mücadele günüdür. Ülkemizde de dünyada da emekçilerin sömürüldüğünü, uzun saatler can güvenliğinden yoksun olarak çalışmaya zorlandığını ve emek odaklı sorunların artarak devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Bu haksızlık ve adaletsizliklerin çözülmesi için hem toplumsal duyarlılığın artması hem de yasalarımızın güncellenerek titizlikle uygulanması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

Birliğin özellikle iş sağlığı ve güvenliği hususunda her zaman çok hassas olduğunu belirten Gürcafer, “Ancak iş sağlığı ve güvenliğinin gerçek anlamda hayat bulması için yalnızca inşaatları durdurmanın yeterli olmayacağını, eş zamanlı olarak bazı adımlar atılması ile sorunun çözümünün sağlanabileceğini ve bu hususta devletin özele örnek olacağı bir yapıya süratle dönüşmesinin önemini yinelemekte fayda görmekteyim. “ dedi.

Gürcafer mesajında, “Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın çalışma barışı ile dayanışma ruhunun güçlenmesine ve emekçilerin daha refah bir dünyada yaşamasına vesile olmasını temenni eder, tüm dünya emekçilerinin emek ve dayanışma gününü kutlarım.” ifadelerine yer verdi.