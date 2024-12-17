KTİMB, depreme karşı güçlendirme çalışmalarını durdurdu

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, bazı kurumların ‘bananeci’ yaklaşımları, bürokrasideki hantallık ve umursamazlık nedeni ile depreme karşı güçlendirme çalışmalarını bugünden itibaren durdurduklarını açıkladı.

Gürcafer’in açıklaması şöyle:

“Devlet kurumları arasındaki kopukluk, hepimizi bunalttı. Top gibi sürekli birinden ötekine atılıyor olmaktan müteahhitlerimize gına geldi. Güçlendirme projeleri tamamlanıp vizelenen okul sayısı 90 olmasına rağmen güçlendirme çalışması tamamlanmış okul sayısının 20 olmasının nedeni bürokrasideki hantallık ve umarsızlıktır. Deprem tehdidinin en üst seviyede olduğu bu dönemde bazı kurumların ‘bananeci’ yaklaşımları vicdansızlıktır. Tüm çalışmaları bugün itibari ile durduruyoruz. Bize başka çare bırakmadınız.”