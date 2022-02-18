KTİMB ile RES-BİR arasında iş birliği protokolü imzaladı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) ve Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (RES-BİR) arasında çalışma izinleri işlemlerine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, KTİMB merkez binasında dün imzalanan protokole, KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer ile RES-BİR Başkanı Salih Kayım’ın imza attığı bildirildi.

Birlik başkanları tarafından yapılan açıklamada, protokolün amacının, kayıt dışı işçilik ve kayıtsız yabancı uyruklu işçi istihdamını önlemek olduğu kaydedildi.

Açıklamada, protokol ile ülkede çalışma yaşamının ve özellikle işgücü piyasasının disipline edilmesiyle ülkeye getirilen yabancı uyruklu işçilerin aranan niteliklere sahip olup olmadıklarının, ülkeye gelmeden önce denetlenerek, kaliteli iş gücünün sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Çalışanların, denetlenebilir, evrensel ve çağdaş işçi haklarının olduğuna işaret edilen açıklamada, çalışanların, hak ve menfaatlerinin korunup gözetildiği bir çalışma düzenine kavuşması amacıyla ihtiyaç olan mesleklere sahip yabancı uyruklu işçi istihdamının sağlanmasının amaçlandığı da kaydedildi.

“KKTC’nin, 3’üncü dünya ülkesi yabancı uyruklu işçilerin insan ticaretine konu olduğu yöndeki imajının ortadan kaldırılması” hedefine dikkat çekilen açıklamada, çalışma izinlerinin tek bir noktadan gerçekleştirilip, kayıt altına alınarak, iş birliği çerçevesinde KTİMB tarafından RES-BİR’in üyelerine hizmet sunulacağı belirtildi.

Açıklamada, protokolün bir diğer amacının ise, ülkede yerli istihdamın artırılması ve işsizlikle mücadele için istihdam ve işsizliği doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen tüm unsurların çözülmesi için KTİMB ile RES-BİR’in ortak hareket etmesi ve mevcut iş birliğini daha ileriye taşıması olarak ifade edildi.

“RES-BİR ÜYELERİ DE TEMİNAT YATIRMAK ZORUNDA KALMAYACAK”

Açıklamada, iş birliğiyle RES-BİR üyelerinin de, 3’üncü dünya ülkesi vatandaşı işçiler için teminat yatırmak zorunda kalmayacağı ve bu teminatların birlikler tarafından verileceği bildirildi.

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18/02/2022 19:58