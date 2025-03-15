KTİMB'den Miracle Estate Hakkında Uyarı: “Müşterilere gerçek dışı bilgiler veriliyor”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Hakan Törehan'a ait Miracle Estate'in Bafra bölgesindeki bir proje hakkında kamuoyunu yanıltıcı bilgiler verdiğini açıkladı.

Açıklamada, bir yap-sat firması ile KKTC vatandaşı yabancı uyruklu bir kişi arasında imzalanmış bir satış sözleşmesinin bulunduğu ve bu çerçevede mevcut imar mevzuatına uygun olarak izinlendirilmiş bir projenin satışa sunulduğu belirtildi.

Miracle Miracle Estate,'in bu süreçte projeden 150 adet daire satın almak için girişimde bulunduğu ancak herhangi bir satın alma veya satış sözleşmesi ile ödeme gerçekleşmediği vurgulandı. Buna rağmen, Miracle Estate’in söz konusu projeyi otel ve gazino varmış gibi pazarlama girişiminde bulunduğu, bunun ise gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

KTİMB, ilgili bölgede yürürlükte olan imar mevzuatının otel ve gazino yapımına izin vermediğini hatırlatarak, NFT ve Miracle tarafından projenin temellerinin atıldığı yönünde yapılan reklam amaçlı yayınların doğru olmadığını kamuoyuna duyurdu.