KTİMB’den Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi ile ilgili açıklama

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16/06/2022

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KTİMB’den Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi ile ilgili açıklama

KTİMB, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Kıbrıs Türk inşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

KTİMB’nin Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi inşaatı ile ilgili sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Erdoğan Bekiroğlu’nun, açıklaması şöyle:

 “Binanın tadilatının 2 ay gibi bir sürede tamamlanmasını öngörmemize rağmen söküm işlemine paralel elektrik ve sıhhi tesisatın ciddi hasar aldığı, tümü ile değişmesi gerektiği tespit edilmiş bu da öngörülen süreyi uzatmıştır.

Geçen zaman zarfında çalışmalara hiç ara verilmemiş olup binanın elektrik ve su tesisatının yenilenmesi için gerekli proje tamamlanmıştır. Tadilat çalışmalarının en yakın zamanda tamamlanması hedeflenmektedir.”

16/06/2022 21:20
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TAGS: KTİMB’den Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi ile ilgili açıklama
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