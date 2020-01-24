Kıbrıs Türk Kültür Derneği (KTKD) Genel Başkanlığı’na Ahmet Zeki Bulunç getirildi.

KTKD tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Genel Kurul’da seçilen yönetim kurulu üyeleri toplanarak görev dağılımı yaptı.

Görev dağılımı şöyle:

“Genel Başkan Yardımcısı Rasih Denktaş Çelebi; Genel Sekreter Gönül Kalyon, Sayman Tolga Ünsaldı, Veznedar Cenk Pertev, Eğitim İşleri Mine Kırkağaç, Sosyal İşler Figen Alaçayır, Serbest Üyeler Berna Vardar ile Fikri Emin.”

Denetim Kurulu Başkanlığına Nilgün Çetin getirilirken, Emine Güven ve Naciye Kırcı üye olarak görevlendirildi.

24/01/2020 17:53