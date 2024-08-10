KTKOD yaz etkinlikleri gece rallisi ile devam etti

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) organize ettiği “Near East Bank 2024 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası”nın ikinci rallisi, “Şeherde Gece Rallisi” 9 Ağustos 2024 Cuma akşamı yapıldı. Lefkoşa’nın akşam serinliğinde yapılan rallide kazanan Ali-Pembe Kelebek çifti oldu.

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) yaz etkinlikleri arasında geleneksel hale gelen “Şeherde Gece Rallisi” sezonun ikinci rallisi olarak 9 Ağustos 2024 Cuma akşamı yapıldı. KTKOD Near East Bank 2024 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın yedinci etkinliği ve ikinci rallisi olarak yapılan ralli, 9 Ağustos 2024 Cuma akşamı Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan İkas Süpermarket önünden başladı. Lefkoşa’da yaklaşık 2 saatlik 3 sabit hız testinin geçildiği ralli, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan Kebap House’ta son buldu.

Near East Bank’ın sponsorluğunun yanı sıra İkas Süpermarket, CYP Duş, Güven Sigorta, Capital Radyo, Amesis Dijital Ajans’ın da katkılarıyla ve Telsim’in iletişim sponsorluğunda düzenlenen Şeherde Gece Rallisi’ni Ali-Pembe Kelebek çifti kazanırken, Ertan-Ayşe Namlı çifti ikinci ve Hüseyin Bıçak-Sibel Ersel ikilisi üçüncü oldu. Yarış sonunda Kebap House’ta yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını KTKOD Başkanı Gökhan Necipoğlu ve sporcular takdim etti.

Genel Klasman

1.Ali Kelebek-Pembe Kelebek-Mercedes SL380-1979

2.Ertan Namlı-Ayşe Namlı-Mercedes W124-1989

3.Hüseyin Bıçak-Sibel Ersel-Mercedes W123-1982

E Klasmanı

1.Turgut Bürüncük-Sefa Türk-Morris Minor-1950

2.Özgür İnönü-Natalia İnönü-Wolseley 15/60-1959

3.Osman Çakal-Zehra Çakal-Morris Oxford-1960

F Klasmanı

1.Ali Öztunç-Özgü Öztunç-VW Beetle-1961

2.Can Taşer-Nilay Cangil-Mercedes 280SE-1970

G Klasmanı

1.Seren Beyaz-Ayşe Nur Özgan-Nissan Datsun B310-1980

2.Pınar Raman-Merve Ateşin-Mercedes-1974

3.Ali Köroğlu-Sultan Köroğlu-Mini-1972

H Klasmanı

1.Buse Vaizoğlu-Serpil Varoğlu-Nissan Figaro-1991

2.Hasan Gazi-Doğukan Özdesoy-Volvo 440-1991

3.Olkan Özoğlu-Ecem Biçercioğlu-Ford Fiesta XR2-1986

T Klasmanı

1.Özner Özgüler-Leyla Özgüler-BMW Z3-1998

2.Zihni Üney-Bülent Çıraklı-Mercedes E230-1997

3.Pembe Can-X-Mercedes-2000

Kadınlar Klasmanı

1.Jale Kuset-İpek Coşkuner-Mini-1972

2.Fatoş Arca-Selda Cenkova-Mercedes 450sSLC-1977

Çiftler Klasmanı

1.Özkan Tuna-Tuğba Tuna-Ford Cortina-1979

2.Salih Çeliker-Yonca Çeliker-Mercedes SL350-1972

3.Rauf Kutalp-Münevver Kutalp-Vauxhall J14-1947

Otomobil Dünyası 20.Yıl Özel Ödülleri

Arman Eray-Mete Eray-Ford Escort-1978

Tuğrul Sıddık-Mehmet Özçelik-Black Cup-1992

İlker Canbulat-Nalan Canbulat-Standart Vanguard-1955

13.Gelen Kupası: Ali Köroğlu-Sultan Köroğlu-Mini-1972

Best Time Kupası: Olkan Ozoğlu-Ecem Biçercioğlu-Ford Fiesta XR2-1986 (0.200)

Herşeye Rağmen Kupası: Fatoş Arca-Selda Cenkova-Mercedes 450SLC-1977

VW Kupası: Ali Öztunç-Özgü Öztunç-VW Beetle-1961

Mini Kupası: Ali Köroğlu-Sultan Köroğlu-Mini-1972

Ford Kupası: Olkan Özoğlu-Ecem Biçercioğlu-Ford Fiesta XR2-1986

Mercedes Kupası: Ali Kelebek-Pembe Kelebek-Mercedes SL380-1979

BMW Kupası: Osman Biçentürk-Buğra Tabak-BMW E34 525i-1991