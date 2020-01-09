KTMMOB endişeli: Bölge plansız

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği basın toplantısı düzenledi

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09/01/2020

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KTMMOB endişeli: Bölge plansız

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği düzenlediği basın toplantısında, Mağusa- İskele- Yeniboğaziçi bölgesi için ciddi endişeler taşıdığını ortaya koydu

 KTMMOB Başkanı Seran Aysal, endişelerini içeren bir mektubu Başbakan Ersin Tatar'a ilettiklerini belirterek, şu an bölgenin "plansız" olduğunu ve kontrolsüz yapılaşma endişesi taşıdıklarını söyledi. İmar Planının toplumsal faydasının bir kenara bırakılarak, "siyasi endişelerin" ön plana çıkarıldığını anlatan Seran Aysal, imar planlarının siyasi değil, teknik bir çalışma olduğunun altını çizdi. Sürecin uzamasının bölgeye ciddi zararı olduğunu savunan Aysal, Başbakanın bir an önce tamamlanan ve Birleşik Kurul'dan geçen imar planının resmi gazetede yayınlanmasını önerdi.

09/01/2020 17:18
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TAGS: KTMMOB, endişeli:, Bölge, plansız, haber, kıbrıs,
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