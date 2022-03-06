KTMMOB Gıda Mühendisleri Odası’nın yeni başkanı Beste Oymen

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06/03/2022

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KTMMOB Gıda Mühendisleri Odası’nın yeni başkanı Beste Oymen

KTMMOB Gıda Mühendisleri Odası’nın yeni başkanı Beste Oymen oldu.

Yapılan açıklamaya göre, Gıda Mühendisleri Odası’nın Olağan Genel Kurulu dün KTMMOB’de yapıldı.

Divan Başkanlığını Yrd.Doç.Dr.İhsan Erol Özçil, Divan Sekreterliğini Vedia Oyaltan ve Selin Akmal yaptığı Kurulda  Oda Başkanlığına Dr. Beste Oymen getirildi. 

 Hülya Akif, Vedia Oyaltan, Selin Akmal, Yağmur Özçelebi, Mustafa Emindayı ve Esra Kaymakamoğulları Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilirken Denetleme Kurulu üyeleri ise Mustafa Akçaba ve Oya Fedai olarak belirlendi. 

06/03/2022 12:40
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TAGS: Beste Oymen, KTMMOB Gıda Mühendisleri Odası
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