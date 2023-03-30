KTMMOB Güzelyurt ve Lefke Belediyeleri ziyaret etti

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, bina denetimi konusunda Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar ve Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya’yı ziyaret etti.

KTMMOB’den verilen bilgiye göre, KTMMOB Güzelyurt ve Lefke Belediyelerine yapılan ziyaretle tüm belediyeleri ziyaret etmiş oldu.

Görüşmede inşaatların etkin kontrollüğü konusu ele alındı, KTMMOB’nin tüm belediyelerde inşaatların denetimine yönelik hazırlamakta olduğu müelliflerin kontrollük sistemi ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

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30/03/2023 17:30