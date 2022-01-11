KTMMOB, Halkın Partisi'ni kabul etti

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 2022 Genel Seçimi bağlamında Halkın Partisi’nden oluşan heyeti KTMMOB binasında kabul etti. KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır, KTMMOB Genel Sayman Mert Girgen ve KTMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Evren Çavdır, 3 Ocak 2022 Pazartesi günü birlik binasında HP Genel Başkanı Kudret Özersay başkanlığında milletvekili adaylarından oluşan heyeti kabul ederek görüştü. KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır kabulde yaptığı konuşmada, “birlik ve meslek grupları olarak en büyük taleplerinin son dönemlerdeki özellikle ülkenin yasal mevzuatları üzerinde gerçekleşmesi gereken uygulamaların bir şekilde çarpıtılarak farklı bir yönde kararlar alınıp bunların bypass edilmesidir” dedi. Mağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı sürecinde yaşananlara vurgu yapan Tunç Adanır, “bu yöndeki uygulamalara karşı hukuk süreçlerimiz devem etmektedir.

Özellikle bu konularda yasal bir şekilde hazırlanan süreçlerin sonradan farklı bir noktaya çekilmemesi bizdeki en büyük taleplerden biridir” dedi. KTMMOB Genel Başkanı Adanır, “bunun yanında ülke genelinde daha istikrarlı daha uzun ömürlü hükümetlerin oluşması en büyük temennimizdir” dedi. Adanır, “Hükümetlerin ve programlarının uzun süreli olması ve bu ülkede de bu programlar çerçevesinde hem yatırımların hem de devlet ile ilgili politikaların uzun süreçler içerisinde daha kalıcı gerçekleşmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da yaptığı konuşmada, HP olarak her zaman, kendi alanında çok güçlü bir baskı grubu ve yönlendirici gücü olan KTMMOB gibi birliklerle diyalog ve işbirliği içerisinde olmaya gayret gösterdiklerini belirtti. HP’nin ülkede planlı gelişmeye ve planlı kalkınmaya önem veren bir duruşu olduğunu söyleyen Özersay, “Sizlerle gerek hükümette gerekse de muhalefette iken yakın bir çalışma ilişkisi içinde olabildiğimizi düşünüyorum” dedi

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da yaptığı konuşmada, HP olarak her zaman, kendi alanında çok güçlü bir baskı grubu ve yönlendirici gücü olan KTMMOB gibi birliklerle diyalog ve işbirliği içerisinde olmaya gayret gösterdiklerini belirtti. HP’nin ülkede planlı gelişmeye ve planlı kalkınmaya önem veren bir duruşu olduğunu söyleyen Özersay, “Sizlerle gerek hükümette gerekse de muhalefette iken yakın bir çalışma ilişkisi içinde olabildiğimizi düşünüyorum” dedi

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11/01/2022 11:23