KTMMOB ile Güney Kıbrıs’taki ETEK’ten ortak çalıştay

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ve Güney Kıbrıs’tan Kıbrıs Bilim ve Teknik Odası (ETEK) “Geleceği inşa ediyoruz” (building the future) temasıyla ortak çalıştay düzenledi.

KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre, 25 Haziran’da Lefkşa’da düzenlenen çalıştayda iki örgütün iş birliği vurgusu ve devamlılığı ön plana çıktı.

Çalıştaya, KTMMOB Başkan Tunç Adanır, Genel Sekreter Nazife Yılmaz, Yönetim Kurulu faal üyeleri Buket Asilsoy ve Hasan Hacışevki, ETEK Başkanı Constantinos Constanti, KTMMOB Ortak Çalışma Komitesi Eşbaşkanları Mert Girgen, Andreas Constantinides ve Iacavos Charalambos, KTMMOB Yüksek Onur Kurulu Başkanı Seran Aysal, KTMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, KTMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı Togan Çakmak ile çalıştay masalarında 5 meslek odası tarafından görevlendirilen mimar-mühendisler katıldı.

Çalıştayda yakın zamanda hayatını kaybeden KTMMOB’nin önceki başkanlarından ve KTMMOB Ortak Çalışma Komitesi Eşbaşkanı Bektaş Göze’nin eşi Vasfiye Göze için saygı duruşunda bulunuldu. Çalıştayın açılışında KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır ve ETEK Genel Başkanı Constantinos Constanti birer konuşma yaptı.

“Geleceği İnşa Ediyoruz” ortak çalıştayında 5 meslekten çalışma masaları oluşturuldu.

Bu arada KTMMOB ve ETEK “Building The Future” teması altında 6 Temmuz Çarşamba günü “Passive House” ismi ile seminer de gerçekleştirecek. KTMMOB binasında yapılacak semineri ETEK üyesi İnşaat Mühendisi Milos Ilıc sunacak.

-AdanırTunç Adanır, 19 Kasım 2021’de KTMMOB ve ETEK arasında yeniden filizlenen ve iki toplumlu meslek örgütleri iletişim ve ortak çalışma komitesinin yüz yüze toplantılarının ilki olan çalıştayla yeniden birlikte adım atıyor olmanın sevindirici olduğunu belirtti.

Adanır, her iki meslek örgütü olarak, toplumları nezdinde teknik, bilimsel ve gerçeklik konularında, güvenilir ve danışılacak kurumlar olma özelliğini, iş birliklerini akılcı ve bilim yolunda toplumlarına karşı sorumluluklarımı yerine getirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Tunç Adanır, “Bu sorumluklarımızın başında ise kuzeyde ve güneyde yaşayan çözüm ve barıştan yana olan Kıbrıslılar olarak, siyasiler ve liderlerimizin çözüm yolunda kararlı adımlar atmaları için etkin bir mücadele vermeliyiz” dedi.

Adanır, bugünkü çalıştayın Kıbrıs’ın geleceği ile ilgili olumlu sonuçlar üretmesini diledi.

KTMMOB Başkanı Adanır, yangın söndürme çalışmalarına destek veren Güney Kıbrıs görevlilerine, felaketi sonlandırmak için seferber olan tüm ülkelere ve görevlilerine teşekkür etti.

-Constanti

ETEK Başkanı Constantinos Constanti de konuşmasında, pandemi ve yüksek enflasyonun birleşmesi sonrası kırılgan ekonomik büyümenin küresel ekonomide fırtına etkisi yarattığını kaydetti. Constandi, adada, yaklaşan iklim krizinin daha fazla baskı yaratacağını ve yaşam kalitesini düşüreceğini belirtti.

“Önümüzde zorlu görevler bizleri beklemektedir. Ormanlarımızın ve ekosistemlerimizin korunması, enerji politikamız, su yönetimi politikamız, binalarımızı inşa etme şeklimiz, atıklarımızı nasıl korur ve yönetiriz? , kültürel mirasımızı nasıl korur ve yönetiriz? doğrusal veya döngüsel bir ekonomimiz var mı?” diyen Constanti, Kıbrıslıların bu konuda iş birliği yapması ve birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

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28/06/2022 14:59