KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’ndan DAÜ Rektörü Kılıç’a ziyaret…

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete, KTMMOB İMO Başkanı Abdullah Ekinci, Sayman Hüsnü Coşan, Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Pekrioğlu Balkıs ve İMO üyesi Şener Çağnan katılırken, DAÜ Rektörlük Koordinatörü ve İMO üyesi Doç. Dr. Tolga Çelik de görüşmede yer aldı.

Görüşmede, İMO ile DAÜ iş birliği kapsamında üniversite bünyesinde yapı malzemeleri laboratuvarı kurulması için adımlar atılmasının planlandığı belirtildi ve laboratuvarın, sektöre önemli katkılar sağlayarak yapı denetimi süreçlerini güçlendireceği ifade edildi.

İMO tarafından yapılan açıklamaya göre, planlanan laboratuvar inşaat projelerinde kullanılan malzemelerin kalite kontrolü ve güvenlik standartlarına uygunluğunu test ederek bölge için kritik bir yer olacak.

Açıklamada, ilk aşamada beton ve donatı çeliğinin test edilmesine başlanacağı ve numunelerin dayanıklılık, mukavemet ve standartlara uygunluğunun inceleneceği belirtildi.

Açıklamada, ilerleyen dönemlerde laboratuvarın kapsamının diğer yapı malzemelerinin de test edilebilmesini sağlayacak şekilde geliştirilmesinin hedeflendiği de kaydedildi.

Girişimin, özellikle Gazimağusa ve çevresinde faaliyet gösteren inşaat firmalarına daha etkin hizmet sunmayı amaçladığı, projelerde güvenliği ve kaliteyi artırmanın yanı sıra, yapı denetimi ve kontrolü açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Görüşmede, laboratuvarın kurulumu sırasında teknik donanım, ekipman ve uzman personel ihtiyaçlarının karşılanması için İMO ve DAÜ’nün ortak bir çalışma grubu oluşturacağı da ifade edildi.

İlerleyen günlerde hazırlanacak protokolle bu iş birliğinin resmiyete kavuşması için çalışmaların başlayacağı ve protokolün imzalanmasıyla birlikte laboratuvarın faaliyete geçmesi için gerekli adımların atılacağı belirtildi.