KTMMOB, İsias Otel davasında adalet mücadelesine destek oluyor

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Türkiye’de 6 Şubat depreminde hayatlarını kaybeden Şampiyon Meleklerimiz, Aileler, Öğretmenler ve Rehberlerin devam eden davasında adalet mücadelesine destek oluyor.

Altıncı duruşması yarın (24 Aralık 2024) Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak İsias Otel davasının iki gün olarak planlanan duruşması sonunda kararın açıklanması bekleniyor. Davada 'Olası Kast' kararı emsal olacak. İsias Otel davasının altıncı duruşması için yaklaşık 100 kişilik heyet bugün Adıyaman’a gitti.

KTMMOB’Yİ TEMSİLEN BİRLİĞE BAĞLI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI VE MİMARLAR ODASI'NIN YÖNETİCİLERİ ADIYAMAN’DAKİ DURUŞMALARDA AİLELERİN YANINDA

Bu bağlamda 6. duruşmada KTMMOB’yi temsilen Birliğe bağlı İnşaat Mühendisleri Odası adına İnşaat Mühendisi Nüshet İlktuğ bugün Adıyaman’a hareket etti. 22 Ekim ve 3 Aralık 2024 tarihlerinde Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias davalarında İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası’ndan Yöneticiler de duruşmaya katılarak destek olmuşlardı.

KTMMOB Mimarlar Odası adına Mimar Mustafa Dinsev ve KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası adına İnşaat Mühendisi Nüshet İlktuğ, teknik gözlem ve mesleki destek sağlamak üzere iki duruşmaya katılmışlardı.

Odalarımızın temsilcileri “Duruşmada, mahkeme tarafından talep edilen İstanbul Teknik Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin hazırladığı üçüncü bilirkişi raporunun değerlendirilmesi gerçekleştirildi. Söz konusu rapor, proje fenni sorumluları, teknik uygulama sorumluları, bina yapımını üstlenen müteahhit/yapı sahibi ve denetim görevini yerine getirmesi gereken kamu görevlilerinin olayın oluşumunda kusurlu olduğunu açıkça ortaya koyduğunu” aktardı.

BİLİRKİŞİ RAPORLARI, OLAYIN TÜM TARAFLARINI AÇIKÇA İŞARET ETMİŞTİR

Oda temsilcileri “Proje fenni ve teknik uygulama sorumluları: Tasarım ve uygulama hataları nedeniyle sorumlu,

Müteahhit ve yapı sahibi: Yapım sırasında standart dışı malzeme kullanımından dolayı kusurlu,

Kamu görevlileri: Denetim görevlerini yerine getirmedikleri için sorumluluk sahibidir.” dedi.

3 Aralık 2024 duruşmasında Savcı “bilinçli taksir" yönünde bir mütalaa sundu.