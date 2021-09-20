KTMMOB: Kimliğimize ve mesleki itibarımıza hükümet eliyle müdahale ediliyor

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Seran Aysal, “Külliye Projesi” mimarına Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlık verildiğini savunarak, dikte veya keyfi kararlarla ülke insanının hiçe sayılmasına müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

Ülkenin çözüm bekleyen öncelikli sorunları olduğunu da belirten Aysal, “Gündemde bile olmaması gereken Külliye Projesi’nin ivedi şekilde uygulanması için verilen bu vatandaşlık, hem kimliğimize hem de mesleki itibarımıza hükümet eliyle yapılan açık bir müdahaledir” ifadelerini kullandı.

Külliye Projesinin “toplumsal ihtiyaçları karşılamayacak gereksiz bir proje” olarak niteleyen Aysal, hükümeti “külliye hayranı olmakla ve projeye yasal zemin kılıfı uydurmaya çalışmakla” suçladı.

“GEREKEN MÜCADELE VERİLECEK”

“Külliye hayranlığınız uğruna kimliğimize ve meslek itibarımıza el uzattırmayız” başlıklı basın açıklaması yayımlayan KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, şu ifadeleri de kullandı:

“Ülkede yasal düzen ve uygulanacak prosedürle izlenecek yollar belli olmasına rağmen 14 Eylül 2021 tarihinde alınan bu karar, sadece birliğimize üye olan meslek odaları, meslek disiplinleri özelinde değil bu topraklara değer katan tüm meslekleri, sektörleri ve emek veren herkesi yok etme yolunda alınmış bir karardır.

Her geçen gün birileri tarafından dikte edilerek veya keyfi aldıkları kararlarla ülke insanının varlığını ve itibarını hiçe sayan Ersan Saner Hükümeti’nin bu kararını uygulanmasına ve bu topraklarda yaşayan insanların bugününü ve geleceğini olumsuz yönde etkileyecek adımlarına asla izin vermeyeceğiz, tüm platformlarda gereken mücadeleyi yükselteceğiz.”

“CAMİAMIZ BU HAYAL KIRIKLIĞINI UNUTMAYACAK”

Başbakan Ersan Saner’in mimar ve KTMMOB üyesi olduğunu da hatırlatan Aysal, duruşları net olsa da Başbakan’ın külliye ve yaşanan süreç konusunda görüşlerini almadığını belirterek, camialarının bu hayal kırıklığını unutmayacağını söyledi.

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20/09/2021 13:21