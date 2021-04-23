 KTMMOB Mimarlar Odası: Mücadele gelecek nesillere aktarılacak en büyük teminattır

KTMMOB Mimarlar Odası, “bölünme yolunda değil, birliktelikle varlık göstermek” için tüm herkesi duyarlı olmaya ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde destek vermeye çağırdı.

Oda Başkanı ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, KTMMOB Mimarlar Odası olarak, “toplumu ileriye taşıyan, halkın faydası için uğraş veren, hiçbir ayrıştırma gözetmeksizin, bütüncül, hak ve adaletin her zaman savunuculuğu yapan bir misyon için her daim çaba gösterdikleri” ifade edilerek, “toplumsal meselelere duyarlı davranış sergilemek, öncülük eden tüm bilimsel teknik insanların/örgütlerin asli görevleri arasında olduğu” kaydedildi.

“Kıbrıs toplumunda tüm kesimleri ilgilendiren, hakların ve yasaların dahi tanınmazlığı üzerine son dönemlerde yaşanılan toplum üzerindeki baskıların, geleceğe dair Kıbrıs toplumunu endişeye sürüklediği, ses getirmedikçe, harita üzerindeki varlık mücadelesinde sona doğru gelindiği gözler önündedir” ifadelerine yer verilen açıklamada şöyle denildi:

“Tüm kurum kuruluş, parti, dernek, örgüt, vb. toplulukların bir arada Kıbrıs Türk halkının varoluş kavgasında her kesimin birlik olup, mücadele yolunda yoluna devam etmesi en büyük temennimizdir. Bugünkü mücadele gelecek nesillere aktarılacak en büyük teminattır. Hal böyle iken, Mimarlar Odası olarak, bölünme yolunda değil, birliktelikle varlık göstermek için herkesi duyarlı olmaya ve mücadele etmeye davet ediyoruz.”

Bu habere tepkiniz:



23/04/2021 15:31