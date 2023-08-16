KTMMOB Mimarlar Odası ve Özyalçın Construction LTD. arasında Ulusal Mimari Proje Yarışması Protokolü İmzalandı

Özyalçın Construction LTD.’e ait bina kompleksi projesinin ulusal mimari proje yarışması kapsamında belirlenmesi için KTMMOB Mimarlar Odası ile protokol imzalandı.

Özyalçın Construction ile KTMMOB Mimarlar Odası arasında bir süredir görüşmeleri devam eden Özyalçın Construction’a ait ve Girne’de bir simge haline getirilmesi hedeflenen bina kompleksinin KTMMOB Mimarlar Odası öncülüğünde ÖZEL BİR İNŞAAT ŞİRKETİ için ilk kez açılacak ulusal mimari proje yarışması, protokolün imzalanması ile beraber hayata geçirilerek örnek bir sürece imza atıldı.

İlgili yarışmanın başvuru tarihi, seçkin jüri üyeleri, büyük ödüller, yarışma şartnamesi ve tüm detaylar önümüzdeki günlerde KTMMOB Mimarlar Odası tarafından açıklanacağı belirtildi. Katılacak mimarların KTMMOB Mimarlar Odası’na ve mimarların oluşturacağı takım içerisinde yer alacak mühendislerin ilgili KTMMOB çatısı altındaki odalara kayıtlı olmaları gerektiği belirtildi.

Özyalçın Construction’a ait yarışma sonucunda tasarımı gerçekleşecek bina kompleksi Girne’nin en işlek caddelerinden birinde ve tam merkezi lokasyonda yer alacaktır. Merkezi avantajlı konumu ile kente ciddi bir katkısı olacak mimari projenin; uluslararası standartlarda, sürdürülebilirlik kavramı ve özgün bir çalışma olması önem teşkil edecektir.

Mimarlar Odası Merkez Binası’nda gerçekleşen imza toplantısında Özyalçın Construction Ticari Grup Direktörü Yağmur Özyalçın ve Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu iş birliği protokolüne imza koydular.

İmza toplantısında, Özyalçın Construction Yapım Grup Koordinatörü Nedim Tekbaş ile Mimarlar Odası Yönetim Kurulu’ndan Simzer Kaya, Burak Türsoy, Ferruh Dülgeroğlu, İpek Yaralıoğlu ve Nezire Özgece de hazır bulundular.