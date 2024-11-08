KTMMOB Türkiye’de TMMOB’nin yıldönümü etkinliğine katıldı

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08/11/2024

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KTMMOB Türkiye’de TMMOB’nin yıldönümü etkinliğine katıldı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) Ankara'daki kuruluş yıldönümü törenine katıldı.

Birlikten verilen bilgiye göre, KTMMOB törene, Birlik Başkanı Seran Aysal, Yönetim Kurulu üyeleri ve Birliğe bağlı odaların temsilcilerinin yer aldığı heyetle katıldı.

TMMOB’nin Ankara’daki Teoman Öztürk Sosyal Tesisinde yer alan etkinlikte, KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’a Kıbrıs’a özgü tarihi kapıları simgeleyen, “TMMOB'nin 70 Yıllık Mücadelesini Selamlıyoruz” yazılı el işi panoyu takdim etti.

08/11/2024 13:21
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TAGS: KTMMOB, Türkiye, TMMOB
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