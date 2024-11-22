KTMMOB ve ETEK bu dönem oluşturulan ortak Çalışma Komitesi’nin ilk toplantısını gerçekleştirdi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ve Güney Kıbrıs'taki eş örgüt Kıbrıs Bilim ve Teknik Odası (ETEK) tarafından oluşturulan Ortak Çalışma Komitesi ilk toplantısını yaptı.

ETEK Merkez Ofisinde yer alan toplantı KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal ve ETEK Başkanı Constantinos Constantis'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

KTMMOB ve ETEK Ortak Çalışma Komitesi Koordinatörleri Görkem Çelik ile Andreas Constantinides'in yürüttüğü toplantıda, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve Mağusa’ya gerçekleştirilen teknik gezi değerlendirildi.

Toplantıda Ortak Çalışma Komitesi’nin bu dönem yürüteceği çalışmanın başlıkları ve çerçevesi, yönetim prensipleri ve hedefler yanında, bilgi paylaşımı, çalışma modelleri ile odaklanılacak alanlar konusunda görüş alışverişinde de bulunuldu.

Görüşmede, teknik konularda birlikte çalışma ve değerlendirme yapma, ortak sorunlar olan deprem, trafik, planlama ve enerji gibi başlıklarda bilgi paylaşımı yapmak ve çözüm önerileri sunmak için faaliyetler düzenlemek konusunda fikir birliğine varıldı.

Katılımcılar, meslek örgütü üyelerinin yakınlaşması ve iletişiminin artırılması amacıyla birlikte çalışma konusunda da uzlaştı.

Genel Başkan Seran Aysal’ın, Ortak Çalışma Komitesi Koordinatörü Andreas Constantinides’e uzun yıllardır iki meslek örgütünün birlikte ortak faaliyetler düzenlemesine yönelik emeklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etmesi ile toplantı tamamlandı.

Toplantıya KTMMOB’den Yüksek Onur Kurulu Başkanı Hasan Demirel, Genel Sekreter Türker Aktaç, Genel Sayman Nevter Zafer Cömert, Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı Togan Çakmak, Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner, Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Necdet, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Enver Ulaş, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Arif Soykök, Şehir Plancıları Odası Denetleme Kurulu Üyesi Layık Topcan, Çevre Mühendisleri Odası Temsilcisi İbrahim Alkan ve ETEK’e kayıtlı farklı mesleki disiplinlerden temsilciler katıldı.