KTMMOB, yeni kurulan KKGDUB’yi kabul etti

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Aralık 2021 tarihinde kurulan Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği’nden (KKGDUB) oluşan heyeti 21 Ocak 2022 Cuma günü kabul ederek görüştü.

Kabulde KTMMOB adına Genel Başkan Tunç Adanır, Genel Sekreter Evren Çavdır, Genel Sayman Mert Girgen ile Yönetim Kurulu Faal Üyesi Hüdaverdi Tozan yer alırken, KKGDUB’den de Başkan Kutay Ramiz ile Yazman Gizlem Sakallı Öke hazır bulundu.

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır kabulde yaptığı konuşmada, bu amaçla bir birliğin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni kurulan Birliğin hayırlı olmasını diledi.

Profesyonel ve gerçekten uzmanlık eğitimi almış kişilerin bu işi yapmasının önemine vurgu yapan Tunç Adanır, “Bu konuda suiistimale açık çok şey var ve bunu da kullanan çok sayıda merci var. Böyle bir oluşuma gidilmesi bizim için sevindiricidir” şeklinde konuştu.

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır konuşmasında, birlik üyelerimize de bu bilgilendirmenin yapılacağını, dolayısı ile kendi karşılaşacakları durumlarda uzman ve profesyonel bilgi almak istediklerinde Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği ile temas etmelerinin, yeni kurulan birliğin güçlenmesi açısından fayda sağlayacağını da sözlerine ekledi.

KKGDUB Başkanı Kutay Ramiz de ziyarette yaptığı konuşmada, gayrimenkul değerleme konusunda özellikle bankalar ve mahkemelerden talep gelmesi üzerine bu konudaki açığın görülmesi ile bir oluşuma gidilmesinin kararlaştırıldığını belirtti. Kutay Ramiz, “Bu süreçteki yasal araştırmalarımıza göre, gayrimenkul değerleme konusunda yasal olarak yetkilendirilen bir mevzuat yok. Bu yasal boşluğu görerek, dünyada bu işin nasıl yapıldığına bakarak, gerekli eğitimi ve lisanslarımızı da alarak bu alanda hizmet veren kişiler olarak bir birlik kuralım sonucuna vardık” şeklinde konuştu.

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25/01/2022 10:34