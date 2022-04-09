KTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası Genel Kurulu yapıldı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Yerbilim Mühendisleri Odası’nda (YMO) Başkanlığa oybirliği ile yeniden Oğuz Vadilili seçildi.

KTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası’nın 40. Dönem Olağan Genel Kurulu, bugün (9/4/2022 Cumartesi) KTMMOB binasında gerçekleştirildi. Genel Kurulda Divan Başkanlığını Bektaş Göze, Divan Sekreterliği görevlerini de Hayriye Ünverdi ve Beste Arslan üstlendi.

Oğuz Vadilili’nin oybirliği ile yeniden YMO Başkanı seçildiği Genel Kurulda, Yönetim Kurulu üyeliklerine de Naim Korkmazcan, Mehmet Necdet, Ertan Akün, Şifa Doğan, Bekir Salih Fırıncıoğlu ve Rifat Kulak getirildi. Denetleme Kurulu üyeleri de Hilmi Dindar, Beste Arslan ve Salih Ersengil’den oldu.

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09/04/2022 14:30