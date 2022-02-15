KTMMOB’de Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi Üyeleri ile toplantı yapıldı 

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) üye olan Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi üyeleri ile bilgi alışverişi amacıyla toplantı yapıldı. KTMMOB binasında 11 Şubat Cuma günü gerçekleşen toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplantıya KTMMOB’den Genel Başkan Tunç Adanır ile Yönetim Kurulu Üyesi Hüdaverdi Tozan katılırken, Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi’nden de Komite Başkanı Yakın Doğu Üniversitesi Temsilcisi Cavit Atalar, İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi Abdullah Ekinci, Yerbilim Mühendisleri Odası Temsilcisi Hilmi Dindar, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Cemaliye Özverel Ekinci, Şehir Plancıları Odası Temsilcisi Feriha Binici, Yakın Doğu Üniversitesi Temsilcisi Rifat Reşatoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Temsilcisi Bertuğ Akıntuğ, Lefke Avrupa Üniversitesi Temsilcisi İsmail Safkan ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Mehmet Necdet katılım gösterdi.

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi’ne KTMMOB’ye bağlı ilgili odaların temsilcilerinin katılmasının ve bu amaçla bir çalışma yapılacak olmasının sevindirici olduğunu vurgulayarak, KTMMOB üyelerinin yer aldığı bu oluşumu desteklediklerini belirtti. Ülkede bu konuda mevzuat ve uygulamalardaki eksikliklerin bir an önce giderilmesinin önemli olduğunu ifade eden Tunç Adanır, özellikle uygulama kısmında yapı denetimi konusunda zayıf noktada olunduğunu vurguladı. Adanır, tüm bu eksiklerin giderilerek bir veri tabanı oluşmasına katkı sağlayacak komite çalışmaları ile ilgili bilgi alışverişi toplantısı düzenleme kararı aldıklarını sözlerine ekledi.

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır’ın açılış konuşmasının ardından toplantıya katılanlar görüş ve fikirlerini paylaşma imkanı buldular. Toplantı verimli bir şekilde sona erdi.

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15/02/2022 10:17