KTMMOB’de Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi Üyeleri ile toplantı yapıldı 

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15/02/2022

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KTMMOB’de Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi Üyeleri ile toplantı yapıldı 

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) üye olan  Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi üyeleri ile bilgi alışverişi amacıyla toplantı yapıldı.  KTMMOB binasında 11 Şubat Cuma günü gerçekleşen toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. 

Toplantıya KTMMOB’den Genel Başkan Tunç Adanır ile Yönetim Kurulu Üyesi  Hüdaverdi Tozan katılırken, Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi’nden de Komite Başkanı  Yakın Doğu Üniversitesi Temsilcisi Cavit Atalar, İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi  Abdullah Ekinci, Yerbilim Mühendisleri Odası Temsilcisi Hilmi Dindar, Çevre  Mühendisleri Odası Başkanı Cemaliye Özverel Ekinci, Şehir Plancıları Odası Temsilcisi  Feriha Binici, Yakın Doğu Üniversitesi Temsilcisi Rifat Reşatoğlu, Orta Doğu Teknik  Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Temsilcisi Bertuğ Akıntuğ, Lefke Avrupa Üniversitesi  Temsilcisi İsmail Safkan ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Mehmet Necdet katılım gösterdi.  

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır toplantının açılışında yaptığı konuşmada,  Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi’ne KTMMOB’ye bağlı ilgili odaların temsilcilerinin  katılmasının ve bu amaçla bir çalışma yapılacak olmasının sevindirici olduğunu  vurgulayarak, KTMMOB üyelerinin yer aldığı bu oluşumu desteklediklerini belirtti. Ülkede  bu konuda mevzuat ve uygulamalardaki eksikliklerin bir an önce giderilmesinin önemli  olduğunu ifade eden Tunç Adanır, özellikle uygulama kısmında yapı denetimi konusunda  zayıf noktada olunduğunu vurguladı. Adanır, tüm bu eksiklerin giderilerek bir veri tabanı  oluşmasına katkı sağlayacak komite çalışmaları ile ilgili bilgi alışverişi toplantısı düzenleme  kararı aldıklarını sözlerine ekledi.  

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır’ın açılış konuşmasının ardından toplantıya  katılanlar görüş ve fikirlerini paylaşma imkanı buldular. Toplantı verimli bir şekilde sona  erdi. 

 

15/02/2022 10:17
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TAGS: Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi
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