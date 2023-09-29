KTMMOB’nin önceki genel başkanlarından Ahmet Ulaş, düzenlenen etkinlikle anıldı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) önceki genel başkanlarından Ahmet Ulaş, 26 Eylül Salı akşamı Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) konferans salonunda düzenlenen etkinlikle anıldı.

KTMMOB’dan verilen bilgiye göre, 1976-1983/1999-2001 yılları arasında İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyeliği, 2001-2008 yılları arasında ise KTMMOB Genel Başkanlığı görevlerinde bulunan Ahmet Ulaş’ı anma etkinliğinde, Ulaş ile aynı dünya görüşüne sahip ve arkadaşı Türkiye Dikili Belediyesi Başkanı Osman Özgüven’in görev süresince yaşadıklarını konu alan “Komünist Osman” isimli belgeselin gösterimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe, KTMMOB Başkanı Tunç Adanır ile Yönetim Kurulu üyeleri, KTMMOB’ye bağlı Odalardan Başkanlar ile Yönetim Kurulu üyeleri, KTMMOB’nin önceki Genel Başkanları Hakkı Atun, Bektaş Göze, Selcan Akyel; Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, Yeni Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş, Ulaş Ailesi, Birlik üyeleri ve misafirler katılım gösterdi. Etkinliğin açılışında KTMMOB adına sunumu gerçekleştiren Safinaz Davulcu, Ahmet Ulaş’ın özgeçmişinden bilgileri paylaştı.

-Dağlı

Ardından Ahmet Ulaş’ın yeğeni Berke Dağlı, Ulaş ailesi adına bir konuşma gerçekleştirdi. Berke Dağlı, "Dayım Ahmet Ulaş'ın anısına düzenlediğimiz bu etkinliğe katıldığınız için ailem adına hepinize teşekkür ederim. Ayrıca, kendim ve ailem adına bu etkinlikleri düzenleme olanağı sunan Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odalar Birliği'ne teşekkür etmek istiyorum" dedi.

- Adanır

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır da etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, “Mevki ve makam saymadan, etkinliğimize gelen tüm arkadaşlarımıza ve dostlarımıza hoş geldiniz diyorum. Bu da Ahmet Ulaş’ın hem Birlik çatısı altında verdiği hizmet süresince, hem de hayata bakış açısında her zaman için ilke edindiği bir noktaydı” dedi.

Adanır, "Ahmet abimiz KTMMOB çatısı altında nasıl verimli olacağımızı, Odaların ve Birliğin ayakta durabilmesi için politikaların nasıl geliştirileceğini ve kendi içimizde farklı seslerin olmasına rağmen nasıl uyumla birlikte çalışacağımızı gösteren çok önemli bir simgeydi" şeklinde konuştu.

-Akyel

Etkinliğin moderatörlüğünü yapan KTMMOB önceki Genel Başkanlarından Selcan Akyel de konuşmasında, "efsanevi Birlik Başkanımızın Ahmet Ulaş’ı anma etkinliğinde başka bir efsanevi Belediye Başkanı Osman Özgüven’in görevde olduğu döneme ait yaşananları konu alan bir belgesel ile anıyoruz. İki fikir yoldaşı olan, birbirine çok uyumlu görüşleri olan iki çok değerli insanı anmak istiyoruz” dedi.

-Ulu

Gazeteci-Yönetmen Gökmen Ulu da etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, "Bu belgesel Osman Özgüven ile yoldaşlarına bir saygı duruşudur. O yoldaşlarından, fikir akrabalarından, dostlarından biri de hiç kuşkusuz Ahmet Ulaş’tır. Ahmet Ulaş’ın hayata, dünyaya iyi şeyler kattığını biliyorum, vefatının 11’inci yıldönümünde saygı ile anıyorum. Sonsuzlukta huzur içinde olsun” ifadelerine yer verdi.

Gösterimin ardından söyleşi yapıldı, etkinlik hatırası olarak hediyeler takdim edildi

Etkinlik çerçevesinde gösterimin ardından belgeselin Yönetmeni Gazeteci Gökmen Ulu ve Yapımcısı Oben Ulu’nun katılımıyla söyleşi yapıldı. Gökmen ve Oben Ulu, izleyicilerden gelen soruları cevaplayarak, belgeselde anlatılanlara dair detay bilgiler paylaştılar. Söyleşi sonrasında KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır ve Ahmet Ulaş’ın eşi Emel Ulaş tarafından belgeselin Yönetmeni Gökmen Ulu ile Yapımcısı Oben Ulu’ya etkinlik hatırası olarak hediyeler takdim edildi. Etkinlik sonunda tüm katılımcılar ve izleyiciler ile anı fotoğrafı çekildi.