KTMMOB'tan imar planıyla ilgili açıklama

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı” geçerliliği olmadığını ve işlem yapılmasının suç olacağınu belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:



“Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı” olarak bilinen GİYİP’in hukuksuz bir şekilde, kapalı kapılar ardında gizli pazarlıklarla yapıldığı ve paylaşılmaktan imtina edilen bir plan olduğu herkes tarafından bilmektedir.

Son olarak 17.11.2021 tarihinde Başbakanlığa gönderilen yazı ile yeni kurulan Sucuoğlu Hükümeti’ni bilimden, çevreden, kamu yararından, katılımcılıktan, adalet ve eşitlik ilkelerinden taraf olmaya davet edip uyardığımız halde tam ters bir tercihle; hukuksuzluk, peşkeş, rant, kişisel / zümresel çıkardan yana taraf olmayı tercih ettiklerini dün itibariyle bir kez gördük.

UBP Kurultay süreci ile başlayıp seçim yasaklarına birkaç gün kala kurgusu tamamlanan, yazanı ve oynayanları belli olan bu hukuksuz planın imzalanması için ihtiyaç duyulan algıyı yaratma operasyonu önemli bir iş başarılmış havası ile sonuçlandırılmıştır.

KTMMOB ve bağlı odalarımızın yazılı talebine rağmen imar planı paylaşılmamış, görüşümüz dahi sorulmamışken; Başbakan Sucuoğlu’nun imza töreninde kameralara bakarak “ilgili paydaşlarla görüşüldü” açıklamasını tam anlamıyla “Halkın Gözünün İçine Baka Baka Yalan Söylemek” olarak tanımlıyoruz!

Yapılan istişarelerde KTMMOB ve bağlı odalarla görüşülmediği gibi diğer meslek örgütleri, çevre örgütleri, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, bölge insiyatifleri ile de görüşülmediği tespit edilmiştir.

Başbakan Sucuoğlu’nun açıklamasında “ufak da olsa şikayetler var” diye tanımladığı ülkenin geleceği için büyük Sucuoğlu için küçük sorunlar; hukuksuzluk, ranta hizmet, kentlerin peşkeşi, nitelikli tarım arazilerinin üretimden koparılması, su, elektrik, internet, kanalizasyon, trafik gibi altyapı yetersizlikleri, taşkın riski içinde yapılmış ve koruma altına alınan kaçak yapılaşmalar, çevre talanı, ormanlarımızın katledilmesi, sosyal ve hizmet alanlarının yetersizliği, bölgedeki nüfus projeksiyonunun 500,000 mertebesine çıkarılarak 2041 nüfus tahminin 4 katı fazlası imar açılması ile öngörülerden uzaklaşılması, dağınık yapılaşma gibi birkaç yıl içerisinde yaşam kalitesi düşük ve yönetilemez kentlerdeki kaos olarak özetlenebilir.

Resmi gazetede yayınlanan İmar Planı ve haritaları, resmi gazetede yazıldığı gibi 55/1989 Sayılı İmar Yasasının 7'inci maddesi altında hazırlanan ve 14'üncü maddesi ile 15'inci maddesi uyarınca 30 Aralık 2019 tarihinde Birleşik Kurul tarafından onaylanan İmar Planı olmadığından ve içeriği değiştirildiğinden Sucuoğlu Hükümeti’nin ve temsil ettiği geleneğin yeni bir hukuksuzluğa daha imza attığını, “Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı” geçerliliği olmadığını ve işlem yapılmasının suç olacağını kamuoyunun bilgisine getiririz.

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26/11/2021 15:45