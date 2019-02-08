KTOB’un yürüttüğü Turizmde Potansiyel Geliştirme Projesi tamamlandı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin, Turizm ve Çevre Bakanlığı ve KOBİGEM ortaklığıyla yürüttüğü, “KKTC Turizm Potansiyellerinin Geliştirme ve Çalışma Standartlarını Uluslararası Standartlara Ulaştırma” projesi tamamlandı. Projesinin kapanışı nedeniyle verilen resepsiyonda, online pazarlama mecraları eğitimini tamamlayanlara da sertifikaları verildi.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner resepsiyondaki konuşmasında, proje kapsamında 2018 -2019’da gerçekleştirilen eğitimlerde toplam 325 kişinin yararlandığını açıkladı. Projenin gerçekleşmesine katkı koyan kurum ve kişilere teşekkür eden Çağıner, turizmin bel kemiği olan otelleri, mutlak müşteri memnuniyetini hedefiyle sürekli gelişmesi gerektiğini vurguladı.

Çağıner, turizm eğitiminde net politikalar ve uzun vadeli programlar oluşturulması gereğinin de altını çizdi.

Proje kapsamında eğitim çalışmalarının yürütülmesinde görev alan , Kredo Muhasebe ve Danışmanlık Direktörü Evren Erk de, otellerde tüm kademeleri kapsayan geniş kapsamlı bir eğitim programı yürütüldüğünü anlattı.

2014’ten bu yana yürütükleri eğitimlere ilişkin bilgi de veren Erk, toplam 106 gün 820 saat eğitim verildiğini ve 1496 kişinin bu eğitimlerden yaralandığını kaydetti. Kuzey Kıbrıs Yatırım Geliştirme Ajansı ve KOBİGEM Direktörü Ebru Sertoğlu da, gurur veren bir projenin kapanışını gerçekleştirdiklerini belirterek, 2018 hibe programı çerçevesinde, yeni programların hayta geçmesini diledi.

Programın önemine işaret eden Sertoğlu, bu programların, ancak sektörden gelecek taleplerle hayat bulabileceğinin altını çizdi. Turizmin lokomotif sektör olduğunu vurgulayan Sertoğlıu, “Beşeri sermaye en güçlü yanlarımızdan biridir. Bunu geliştirerek eğiterek çok daha iyi bir potansiyele getirmeliyiz. İnsan Kaynağı olmadan turizm olmaz, insan kaynağı olmadan eğitim sekötrü geliştirilemez” dedi. Konuşmaların ardından, projenin son eğitim ayağı olan “Online pazarlama mecraları” eğitimini tamamlayan 12 katılımcıya sertifikaları verildi.