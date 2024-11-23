KTÖD Başkanı Serdaroğlu'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Ümit Serdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile mesaj yayımladı.

Serdaroğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Tüm yaşamı boyunca kendini büyük Türk ulusuna adamış olan eşsiz Önder Yüce Atatürk, yapmış olduğu devrimlerine harf devrimi de ekleyerek, Eğitim ve Öğretimin yaygınlaşması için okullar açarak okuma yazma seferberliği başlattı. 24 Kasım Ulu Önder Atatürk’e Millet Mektepleri Başöğretmenliği’nin verildiği gündür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Öğretmenler, öğrencilerini Milli, Ahlaki, İnsani, Manevi ve Kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren, Ailesini ve Vatanını seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasamızın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan Milli, Demokratik, Laik, Sosyal bir Hukuk Devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek olduğu bilincindedir. 24 Kasım Öğretmen’in Şeref günü O’na olan saygıyı yenileme ve O’nun yüceliğini anma günüdür. Tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutlar. Yüce uğraşlarında başarılar dilerim.”