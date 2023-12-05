KTOEÖS 7 okulda eylem yapıyor

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05/12/2023

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KTOEÖS 7 okulda eylem yapıyor


Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) bugün öğleden sonra 7 okulda eylem yapacağını açıkladı.

Sendika, saat 10.00’da Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde eylem gerekçeleri, eğitimde ve okullarda tespit ettikleri aksaklıkları ele alacakları basın toplantısı yapacak.

KTOEÖS’ün bugün öğleden sonra Bayraktar Ortaokulu, İrsen Küçük Ortaokulu, Değirmenlik Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Esin Leman Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nde eylemde olacak.

05/12/2023 08:37
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TAGS: haber, kıbrıs
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