KTOEÖS 9 okulda eylem yapacak

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21/10/2023

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KTOEÖS 9 okulda eylem yapacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası( KTOEÖS) 23 Ekim Pazartesi günü 9 okulda eylemde olacağını duyurdu.

KTOEÖS’ün yayınladığı duyuru:

“Öğrencilerimizin aç kaldığı güvenliklerinin risk altında olduğu, konteynerlere mahkûm edildiği hazırlık, organizasyon yapmadan “Tam Gün” diyerek kamuoyunun yanıltıldığı dayatmaya ve dönüştürmeye karşı boyun eğmeyeceğiz.

Öğretmeni, sendikasını itibarsızlaştırmaya çalışan, dayatmayla, yasa dışı genelgelerle baskı altına almaya çalışan, tehditle öğretmeni yıldırmaya çalışan anlayışa karşı mücadelemize devam edeceğiz.

23.10.2023 Pazartesi Günü Öğleden Sonra Eylemde Olacak Okullarımız:

Lefkoşa Türk Lisesi, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Demokrasi Ortaokulu, Bayraktar Ortaokulu, Değirmenlik Lisesi, Osman Nejat Konuk Ortaokulu, Lapta Yavuzlar Lisesi, Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu, Kurtuluş Lisesi”

21/10/2023 20:18
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TAGS: KTOEÖS 9 okulda eylem yapacak
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