KTOEÖS: Bakanlık Yüz Yüze Eğitim İster Gibi Davranıp Gereğini Yapmıyor

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak yüz yüze eğitime geçilememesi konusunda Bakanlığı suçladı ve Bakanlığın yüz yüze eğitim ister gibi davranıp gereğini yapmadığını savundu.

Yüz yüze eğitime geçmek için her katkıyı KTOEÖS, öğretmenler, denetmenler, müdürler, muavinler, ve bilişim uzmanlarının yaptığını, yapmaya devam ettiğini kaydeden Sendika, “Yüz yüze eğitime geçilmesini istemeyen UBP-DP-YDP Hükümeti; almış olduğu yanlış kararlar, tercih ettiği politikalardır. Yüz yüze eğitim ister gibi davranıp gereğini yapmayan Eğitim Bakanıdır” dedi.

GÖKÇEBEL: “BAKAN KATILDIĞI PROGRAMLARDA SÜREKLİ DOĞRU OLMAYAN ŞEYLER SÖYLÜYOR”

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel konuşmasında sağlık üst komitesinin ortadan kaldırılmış durumda, bilimin geri planda olduğunu; hükümet kararları ve politikalarının etkin olduğunu savundu; “Topluma verdikleri bilgiler artık istedikleri şekildedir” dedi.

Gökçebel, dün verilen rakamlardan 100 bin kişide 1066 pozitif vaka olduğu anlamının ortaya çıktığını, bunların 88’inin tespit edildiğini kaydetti.

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun Ankara ziyareti sonrasında açıklamalarını AKP’nin taklit ve taktikleriyle sürdürdüğünü ileri süren Gökçebel, bakanın katıldığı programlarda sürekli doğru olmayan şeyler söylediğini; 12. Sınıfların okula gitmek istediği söyleminin de bunlardan biri olduğunu iddia etti.

Bakanlığı, öğrenci öğretmen ve velileri dinlememek, “özel okul tüccarlarına” çalışmakla suçlayan, “aşı vardı da biz mi yapmadık” söyleminden dolayı da eleştiren Gökçebel, var olan aşıların gerektiği şekilde kullanılmadığı görüşünü ifade etti. Gökçebel, “120 bin aşı nereye gitti, eğitimi gözden çıkardınız” diye konuştu.

Amcaoğlu’nun gelecek yılı da düşünmediğini, gelecek yılı da heba edeceğe benzediğini iddia eden Gökçebel, doğru planlamalar ve adımlarla gelecek yılın kurtarılabileceği uyarısında da bulundu.

“BAKANLIK TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ KORUMAK İÇİN OKUL SAĞLIĞINI GELİŞTİRMEYE UĞRAŞMADI”

Gökçebel’in konuşmasının ardından KTOEÖS Genel Sekreteri Selma Eylem hazırlanan basın açıklamasını okudu.

“Eğitim Bakanı’nın okullarda yüz-yüze eğitime geçişi mümkün kılacak karantinalı girişlerin olmasını savunmadığı, toplum sağlığı ve güvenliğini korumak için okul sağlığını geliştirmeye uğraşmadığını, 24 Ağustos’da okullara giden eğitim çalışanlarına PCR testi yaptırmadığı ve bir yılı geçmesine rağmen ‘Bulaş-Temas Protokolü’ oluşturmadığı” ileri sürülen açıklamada, Bakan’ın yapmadığını idda edilen diğer şeyler şöyle sıralandı:

“MOODLE SİSTEMİ TAMAMLANMADI, İNTERNET ALT YAPISI GÜÇLENDİRİLMEDİ”

“ Hiç bir okul için pandemi veya okul bütçesi yapmamıştır. Uzaktan eğitim için maksimum katkılara rağmen Moodle sistemini tamamlamamıştır. Bakanlığın server / internet alt yapısını güçlendirmemiştir. Seyreltilmiş, on-line müfredatı yapmamıştır. KTOEÖS’ün okullara elektronik ateş ölçerin maliyetinin yarısını ödeyip takılması önerisini kaale almamıştır. Yeni eğitim durumuna uygun materyal hazırlatmamıştır.Yeni duruma öğretmenleri hizmet-içi eğitimle hazırlamamıştır. Seyreltilmiş / on-line yasal çerçevesini oluşturmamıştır. Uzaktan eğitime her çocuğun erişimini sağlamamıştır. Okullardaki temizlik hijyen sağlayarak düzenli kadroları tamamlamamıştır. Okulların fiziki yetersizliklerini ( Maske-Mesafe ) tamamlamamıştır. Taşımacılıkta pandemi ile ilgili hiçbir ekstra önlem almamıştır. Özel okulların 5 gün, kamu okullarının 2-3 gün seyreltilmiş şekilde okula gelmesine gıkını çıkarmamıştır. Eşitsizlikler artarken seçmeci-elemeci sınavların aynen sürmesine ses çıkarmamıştır. Öğrencileri-velileri sürekli bilgilendirmemiştir. Türkçe bilmeyen, özel eğitim isteyen öğrencilere dahi hiç bir destekleme yapmamıştır. Okul kadrolarının tamamlanması için öğretmenler, atelye şefliği gibi sınavları aylardır ötelenirken ses çıkarmamıştır”.

“AMCAOĞLU EĞİTİM BAKANLIĞI’NA GEÇEREK POLİTİK DURUŞ SERGİLEDİ”

“Amcaoğlu’nun alanı olduğu Maliye Bakanlığı’ndan Eğitim Bakanlığına geçerek politik duruş sergilediği, okulların açık kalmasını sağlamak yerine casinoların açık kalmasını, kurultayları, galaların yapılmasın tercih ettiği” ileri sürülen açıklamada, Amcaoğlu ile ilgili şu iddialara yer verildi:

“Eğitim çalışanlarını aşılatma talebinin parti içi iktidar kavgasından ibaret olduğunu ispatlamıştır. Sendikalarla görüşüyoruz deyip tek yanlı günlük kararlar almaktadır. ( BTMK isminin değiştirilmesi, T puanının kaldırılmak istenmesi) .Yüz –Yüze eğitim için sağlık, güvenlik dışında talebi olmayan bu olağanüstü dönemde en çok katkıyı koyan KTOEÖS ve öğretmenlerin emeğini hiçleştirecek, çalışmaz gösteren eylem ve söylemleri sürekli yapmaktadır. ‘Okullar kapanamaz’ dedikten 2 gün sonra okulları yüz yüze eğitime kapatmıştır”.

“BAKANLIĞIN BÜROKRAT ATAMALARINI TAMAMLADI”

Bakan Amcaoğlu’nun kanal kanal gezerek sendikalı öğretmenleri kaba bir dille suçladığı, özel okullardaki düzeni alkışladığı, öğretmenleri “Mali Getirileri Yok” diye aşağılayanlara tek kelime söylemediği, “Aşılama olmadan okulları Yüz-Yüze açmam” deyip Bakanlar Kurulunda 12. sınıf öğrencileri için okulları açma kararını onaylattığı da ileri sürülen açıklamada, aylardır yetkisi alınmayan boş kadrolar devam ederken, bakanlığın bürokrat atamalarını tamamlandığı savunularak bu eleştirildi.

Açıklamada, Amcaoğlu’nun yaptığı ileri sürülenler ise şöyle sıralandı:

“Okullara bütçe yerine ithal şirketin EBA’sına 45 milyon garanti para aktarmıştır. Vakaların, varyantların artmasına, kamu okullarına öğrenci gelmemesine rağmen özel okul öğrencilerinin ailelerinden para toplamaları için 12. sınıfları okula getirtmekte ısrar etmektedir. Öğrencileri, aileleri riske etmekte seslerine, taleplerine kulak tıkamaktadır. İşletmelerde beceri eğitimi için işletmelere gitmek zorunda bırakılan meslek lisesi 12. sınıf öğrencilerin ailelerinin endişelerine kulak tıkamaktadır. Okula gelmek istemeyen 12. sınıflara rağmen yüz yüze eğitim devam eder propagandası yapmaktadır. Covid 19 varyantlarını yokmuş, okullar özel bulaş alanları değilmiş gibi davranmaktadır. Kendisi aşılanmış, eğitim çalışanlarının aşılanma talebine karşılık ‘Aşı var da biz mi yapmadık’ diye dalga geçmektedir. Öğretmen, atelye şefi gibi sınavlarının sürekli ertelenmesini sessiz izlemektedir”.

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14/04/2021 16:13