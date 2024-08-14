KTOEÖS Başkanı Eylem: ‘’Okullar açılacak durumda değil’’

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, yaklaşan eğitim-öğretim yılı öncesi okulların mevcut durumu hakkında sert açıklamalarda bulundu. Eylem, okulların açılması konusunda ciddi endişeleri olduğunu belirterek, altyapı eksiklikleri, donanım yetersizlikleri ve öğretmen kadrosundaki azalmaların eğitim kalitesini ciddi şekilde etkilediğini vurguladı.

Eylem, yönetim kurulunun kararlılıkla hareket ettiğini ve mevcut durumun devam etmesi halinde okulların açılmayabileceğini ifade etti. Okulların fiziksel durumunun depreme dayanıklı olmadığını ve yapılan çalışmaların yetersiz kaldığını belirten Eylem, "Yeni akademik dönemde tek bir okulumuz dahi depreme karşı güçlendirilmiş veya yeniden yapılmış olmayacaktır" dedi.

Öğretmen kadrolarında yaşanan azalmaların özellikle genel orta öğretim seviyesinde ciddi bir sorun oluşturduğunu belirten Eylem, "Bakanlıkla yapılan çalışmalar sonucunda okulların ihtiyaçları belirlenmiş olmasına rağmen, kadro sayıları azaltılmıştır. Özellikle rehber öğretmen sayısındaki azalma kabul edilemez bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Eylem ayrıca, eğitimde yapılan ideolojik değişikliklere de dikkat çekerek, "Geçtiğimiz yıl yerelleştirilmiş kitaplarımızın içerikleri Türkiye Talim Terbiyesine götürülerek, öğretmenlerimizin izni olmadan değiştirildi. Bu değişiklikler bilimi, kadını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini dışlayan bir anlayışla tasarlandı" şeklinde konuştu.

Okullarda yaşanan güvenlik sorunlarına da değinen Eylem, uyuşturucu kullanımının küçük yaşlara kadar düştüğünü ve bu konuda yeterli tedbirlerin alınmadığını belirtti. "Tam gün eğitim" uygulamasının ise gerekli altyapı ve bütçe sağlanmadan uygulanamayacağını ifade eden Eylem, mevcut durumda tam gün eğitimin uygulanmadığını ve bunun bedelini öğrencilerin ödediğini dile getirdi.

Eylem, "Tam gün eğitim, planlı ve bilimsel bir şekilde hayata geçirilmelidir. Ancak şu anda yapılan uygulama, tam gün eğitimle hiçbir alakası olmayan bir programdır" diyerek sözlerini tamamladı.