KTOEÖS Başkanı Eylem’den Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, direnen, hayatını kaybeden tüm kadınları selamlayarak, bilinçli ve örgütlü mücadeleyle eşitlik, adalet ve özgürlüğün sağlanabileceğini belirtti.

Eylem, mesajında “Emekçi kadınlarımızı, vahşi kapitalizme karşı direnen, hayatını kaybeden tüm kadınları saygıyla selamlar bilinçli ve örgütlü mücadeleyle eşitlik, adalet ve özgürlüğün ülkemizde de tüm dünyada da sağlanabileceğinin bir kez daha altını çizeriz” ifadelerini kullandı.

Sürdürüldüğünü belirttiği politikaları eleştiren Eylem, kadını, bilimi, toplumsal cinsiyet eşitliğini yok sayan bir toplum yapısı yaratmanın hedeflendiğini savundu.

Eylem, demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi birçok değerin değiştirilmeye çalışıldığını da ileri sürerek, gece kulüplerinde köleliğin, hak ihlallerinin yaşandığını savundu, silah izinlerini eleştirdi.

Eylem, sendikalar ve öğretmenlerin direneceğini ve mücadeleye devam edeceğini ifade etti.