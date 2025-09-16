KTOEÖS, Bekirpaşa Lisesi ve Atatürk Meslek Lisesi’nde öğretmenlerin eylemde olduğunu açıkladı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), "Bekirpaşa Lisesi ve Atatürk Meslek Lisesi’nde iki öğrenci başörtüsü ile okula gönderildiği" gerekçesiyle bu okullarda öğretmenlerin eylemde olduğunu belirtti.

KTOEÖS’ten yapılan açıklamada, gerekirse grev hakkı da kullanılacağı ve var olduğu ileri sürülen "dayatmalara" karşı direnişin süreceği kaydedildi.

Anayasa ve yasalara bağlı, nitelikli, bilimsel ve laik eğitim için mücadeleye devam edileceği ifade edilen açıklamada, tüm toplum öğretmenin mücadelesine destek vermeye, kamusal eğitime, geleceğe ve çocuklara sahip çıkmaya davet edildi.